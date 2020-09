Pescara-Chievo, info accesso per il settore diversamente abili

Domani, alle ore 14:00, il Pescara affronterà il Chievo-Verona per la prima giornata del campionato di Serie B. Nonostante l'ordinanza della Regione Abruzzo, che prevede l'ingresso sia allo stadio che nei palazzetti, rispettivamente 1000 e 700, la Pescara Calcio ha deciso di non vendere i biglietti per la partita, ma potranno entrare solo gli addetti ai lavori, giornalisti e sponsor. La società biancazzurra ha attivato una nuova iniziativa, ovvero l'ingresso per i diversamenti abili. Per accedere all'impianto sportivo, bisognerà presentare il modulo di autocertificazione, da presentare allo steward all'ingresso.

"La Delfino Pescara 1936 comunica che in occasione della partita #PescaraChievoVerona, il settore diversamente abili è accessibile presentando il modulo di autocertificazione, compilato e firmato, al personale steward presente al cancello ingresso."

https://www.pescaracalcio.com/seriea/wp-content/uploads/2020/09/Autocertificazione-1.pdf