Alti e bassi del Pescara Basket sul campo della Pallacanestro Roseto.

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento del Pescara Basket al prossimo campionato di Serie C Gold, con i biancazzurri che, nella giornata di sabato 26 Settembre, hanno disputato la loro seconda uscita stagionale sul terreno di gioco della Pallacanestro Roseto, anch'essa come il TASP Teramo a Spicchi militante nel campionato di Serie B.

Alti e bassi, com'è assolutamente normale in questo periodo della preparazione, nei quaranta minuti del PalaMaggetti per i ragazzi di coach Vanoncini, i quali hanno affrontato una formazione che sarà una delle sicure protagoniste nel Girone C del terzo campionato nazionale, seppur coach Tony Trullo abbia lasciato a riposo i pezzi da novanta Amoroso, Ruggiero e Lucarelli.

"Oggi abbiamo fronteggiato un livello di agonismo ed atletismo superiore – spiega il tecnico biancazzurro dopo la partita - e che non avevamo ancora incontrato, per cui siamo andati un po' in difficoltà. Tuttavia, però, questo impegno ci ha mostrato la via sulla quale lavorare nelle prossime settimane per continuare nel nostro percorso di crescita."

Capitanelli e compagni riprenderanno gli allenamenti nella giornata di lunedì 28 Settembre, con il prossimo impegno di pre-campionato che ci sarà sabato 3 Ottobre sul terreno di gioco della Sutor Montegranaro, altra formazione che giocherà in Serie B in questa stagione.