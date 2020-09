Il Pescara prepara il match di Coppa Italia contro il Notaresco

Archiviato il primo match di campionato contro il Chievo, il Pescara è tornato subito in campo, presso il "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo, per preparare il derby di Coppa Italia contro il Notaresco, in programma mercoledì allo stadio Adritiatico di Pescara alle ore 15:30.

Scarico per chi è sceso in campo, attivazione e forza per il resto del gruppo. Lavoro differenziato per Antonio Balzano con il suo personale percorso di recupero in attesa del rientro previsto per la prossima settimana. Differenziato con sedute di fisioterapia anche per Edoardo Masciangelo e Andrea Di Grazia, per il primo si resta in attesa con ulteriori valutazioni dopo l’uscita anzitempo di ieri, mentre per il secondo il passaggio è considerato ordinario, soprattutto dopo il lungo periodo di stop. Domani previsto allenamento pomeridiano.

Oggi pomeriggio, intorno le 18:00, l'allentore Massimo Oddo ed i giocatori Massimiliano Busellato e Mattia Del Favero saranno a Piazza della Rinascita, ovvero "Piazza Salotto" per i pescaresi, per partecipare alla manifestazione per la lotta contro i "Tumori al Seno", organizzata dalla Komen Italia e Komen Abruzzo Race for the cure 2020.