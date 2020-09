Coppa Italia: i convocati di Oddo per Pescara-Notaresco

Domani pomeriggio, alle ore 15:30, il Pescara ospiterà il Notaresco, squadra di Serie D, per l'impegno di Coppa Italia. I biancazzurri saranno attesi da questo match prima della traferta di campionato contro la Reggina, in programma sabato 3 ottobre alle ore 16:15. Oddo ha convocato i neo-arrivati in squadra, vale a dire Fernandes, centrocampista in prestito della Juventus e l'attaccante Raul Asencio. Ecco la lista dei convocati per la gara di domani, chi vicnerà affronterà il Parma:

1 FIORILLO Vincenzo

22 DEL FAVERO Mattia

38 RADAELLI Nicolò

3 ELIZALDE Edgar

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

40 OMEONGA Stephane

34 FERNABDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

37 MAISTRO Fabio

18 BELLONI Nicolas

7 BOCIC Milos

9 ASENCIO Raul

77 CETER Damir

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian

91 LONGOBARDI Gianluca

92 QUACQUARELLI Gabriele