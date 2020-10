Avvocati perugini contro Oddo: esposto alla procura Figc, contestata la condotta dell'ex tecnico

Sono passati 47 giorni da quel 14 agosto, quando il Pescara vinse ai calci di rigore lo spareggio-salvezza contro il Perugia, condannando gli umbri alla retrocessione in Serie C. Secondo il quotidiano "Corriere dell'Umbria", venti avvocati perugini avrebbero esposto alla procura della Federcalcio una richeista di accertamento sulla condotta di Massimo Oddo, allenatore del Perugia che perse il play-out. Secondo il quotidiano, gli avvocati avrebbero contestato i rapporti dell'attuale alleatore biancazzurro, con i calciatori del Perugia e quelli con il presidente Sebastiani, ed infine, la gestione dell'attaccante Iemmello, “tenuto in panchina per tutti i 90’ della gara d’andata con il Pescara” mentre in quella di ritorno venne mandato in campo “rendendosi protagonista di una prestazione al di sotto delle aspettative, culminata con l’errore decisivo dal dischetto”.