Buone indicazioni per il Pescara Basket nella terza uscita pre-campionato sul campo della Sutor Montegranaro

Continua il processo di crescita ed amalgama del Pescara Basket, che nella giornata di ieri, sabato 3 Ottobre, ha disputato il terzo impegno di questo pre-campionato sul terreno di gioco della Sutor Montegranaro, formazione che si sta preparando a disputare il prossimo torneo di Serie B.

Assenti Leonardo Del Sole e Mamadou Seye, a riposo per qualche piccolo acciacco, e con Davide Pucci utilizzato per pochi minuti in quanto ancora in fase di recupero, coach Vanoncini ha provato diverse soluzioni nuove, soprattutto per quanto riguarda la rotazione dei lunghi, concedendo ampio spazio a tutti gli elementi del roster a sua disposizione, potendo trarre buone indicazioni da parte di tutti, contro una formazione dal notevole tasso fisico ed agonistico.

"E' stato un altro buon test contro un'altra squadra di categoria superiore – dichiara coach Stefano Vanoncini al termine dei quaranta minuti in terra marchigiana. – E' stato un confronto molto fisico e con le assenze di Del Sole e Seye abbiamo provato soluzioni nuove, facendo comunque passi in avanti molto significativi."

Capitanelli e compagni riprenderanno gli allenamenti nella giornata di lunedì 5 Ottobre per iniziare una settimana densa di impegni, con le due amichevoli previste per mercoledì 7 Ottobre, tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power con il TASP Teramo a Spicchi, con palla a due alle ore 18.00, e per sabato 10 Ottobre con l'Unibasket Lanciano, con sede ancora da definire.