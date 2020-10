Serie B, anticipi e posticipi dalla quarta alla settima giornata

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con i campionati fermi a causa degli impegni della Nazionale di Mancini, il Pescara sta preparando il match contro l'Empoli, in programma sabato 17 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Adriatico. Nel frattempo la Lega B, con un comunicato, ha rilasciato gli orari e date del campioanto, dalla 4° alla 7° giornata. Il Pescara di Oddo giocherà il primo turno infrasettimanale martedì 20 ottobre, alle ore 21:00, al Penzo contro il Venezia. Quattro giorni dopo ospiterà all'Adriatico il Frosinone, alle ore 16:00. Alla sesta giornata i bianazzurri giocheranno il "Mondey-night" al Via del Mare contro il Lecce, in programma lunedì 2 novembre alle ore 21:00, mentre alla settima giornata gli abruzzesi giocheranno l'8 novembre il posticipo domenicale all'Adriatico,contro il Cittadella, alle ore 15:00. Ecco il programma intero:

4° GIORNATA DI ANDATA

Martedì 20 ottobre 2020 ore 21.00

ASCOLI – REGGIANA ore 21.00

CHIEVOVERONA – BRESCIA ore 21.00

CITTADELLA - PORDENONE ore 21.00

EMPOLI – SPAL ore 21.00

FROSINONE – V. ENTELLA ore 21.00

L.R. VICENZA – SALERNITANA ore 21.00

PISA – MONZA ore 21.00

REGGINA – COSENZA ore 21.00

Mercoledi' 21 ottobre 2020

VENEZIA – PESCARA ore 19:00

LECCE – CREMONESE ore 19:00

5° GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 23 ottobre 2020: EMPOLI – PISA ore 21:00

Sabato 24 ottobre 2020

MONZA – CHIEVOVERONA ore 14.00

PORDENONE – REGGINA ore 14.00

REGGIANA – CITTADELLA ore 14.00

SALERNITANA – ASCOLI ore 14.00

SPAL – L.R. VICENZA ore 14.00

V. ENTELLA – VENEZIA ore 16.00

Domenica 25 ottobre 2020

PESCARA – FROSINONE ore 15.00

COSENZA – LECCE ore 15:00

CREMONESE – BRESCIA ore 21:00

6° GIORNATA DI ANDATA

Sabato 31 ottobre 2020

CITTADELLA – MONZA ore 15:00

ASCOLI – PORDENONE ore 16.00

BRESCIA – V. ENTELLA ore 16.00

CHIEVOVERONA - COSENZA ore 16.00

L.R. VICENZA – PISA ore 16.00

SALERNITANA – REGGIANA ore 16.00

VENEZIA – EMPOLI ore 16:00

Domenica 1 novembre 2020

REGGINA – SPAL ore 15:00

FROSINONE – CREMONESE ore 21:00

Lunedì 2 novembre 2020 ore 21.00 LECCE – PESCARA

7° GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 6 novembre 2020: SPAL – SALERNITANA ore 21:00

Sabato 7 novembre 2020

COSENZA – BRESCIA ore 14.00

CREMONESE – L.R. VICENZA ore 14.00

MONZA – FROSINONE ore 14.00

PORDENONE – CHIEVOVERONA ore 14.00

PISA – ASCOLI ore 14:00

EMPOLI – REGGINA ore 16:00

Domenica 8 novembre 2020

PESCARA – CITTADELLA ore 15:00

REGGIANA* – VENEZIA ore 17:00 (*posticipo disposto per concomitanza, presso il medesimo impianto sportivo, di altra gara del Campionato Serie A TIM)

V. ENTELLA – LECCE ore 21:00