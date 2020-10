Pescara: dal mercato degli svincolati arriva Cacciatore

Proseguono senza sosta gli allenamenti del Pescara presso il "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo. Con il campionato fermo, a causa degli impegni della Nazionale di Mancini, il tecnico Oddo dovrà correggere gli errori visti nel match di sabato scorso contro la Reggina. Con il mercato chiuso la società è indirizzata sugli svincolati, l'obiettivo di Sebastiani era quello di riportare l'ex attaccante Stefano Pettinari, che ha rescisso il proprio contratto con il Trapani, squadra retrocessa in Serie C e non iscritta a quest'ultimo campionato. L'attaccante romano è tornato al Lecce, squadra proprietaria del cartellino. Ma le sorprese non finsicono qui, perché la società biancazzurra ha trovato l'accordo con Fabrizio Cacciatore, difensore classe 1986 ed ex calciatore di Sampdoria, Cagliari e Chievo e vanta di 200 presenze in Serie A. Cacciatore firmerà un contratto di un anno con opzione, domani mattina svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Delfino.