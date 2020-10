Pescara Basket, rinviata l'amichevole con l'Unibasket Lanciano

Nella giornata di sabato 10 Ottobre il previsto scrimmage tra Pescara Basket ed Unibasket Lanciano al Pala Aterno Gas & Power è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta della società frentana.

Ma in attesa di fissare la nuova data la compagine biancazzurra aveva già programmato altri tre impegni prima dell'esordio in campionato tra le mura amiche con Vasto di domenica 15 Novembre. Di seguito l'elenco completo:

sabato 17 Ottobre a Falconara;

sabato 24 Ottobre vs Sambenedettese;

sabato 7 Novembre a Giulianova.

Probabile anche un ulteriore impegno per sabato 31 Ottobre.

"Sono tornato nella mia città natale convinto dal progetto e dalla voglia di fare le cose per bene da parte del presidente Di Censo e della società – dichiara Davide Pucci, che dopo aver fatto diverse esperienze in giro per l'Italia è tornato nella sua Pescara. "L'operazione è stata abbastanza soft e sono stato fermo una intera settimana – continua l'esterno biancazzurro, che nelle settimane scorse è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico già programmato – per poi iniziare il recupero che procede benissimo. Ho ricominciato gli allenamenti veri già da un po' e sono riuscito anche a giocare qualche minuto nelle amichevoli con Montegranaro e Teramo."

Nonostante la sua giovane età è possibile considerarlo uno dei più esperti del gruppo, avendo iniziato il suo percorso tra i senior molto presto, anche in categorie superiori, a partire dalla Stella Azzurra Roma, società che lo ha cresciuto, passando poi per Bisceglie, Palermo, Reggio Emilia con qualche puntata anche in Abruzzo: