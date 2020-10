Il Pescara crolla a Venezia: 4-0

Allo stadio Penzo va in scena la quarta giornata del campionato di Serie B tra Venezia e Pescara. I lagunari sono reduci dal pareggio esterno dello Zini contro la Cremonese, mentre i biancazzurri sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo un brutto avvio. Tante assenze per Massimo Oddo, che non potrà contare su Ceter, Asencio, Maistro , al loro posto il tecnico baincazzurro lancia dal primo minuto Nzita e Balzano come terzini (al posto di Ventola e Masciangelo visti contro l’Empoli), Diambo a centrocampo, Riccardi e Galano alle spalle di Capone.

Il Venezia di Zanetti cambia solo 3/11 rispetto alla trasferta di Cremona: nel 4-3-1-2 disegnato dal tecnico lagunare ci sono a centrocampo Fiordilino e Maleh, mentre Aramu alle spalle della coppia d’attacco Johnsen-Forte. Arbitra la gara il Signor Maggiori della sezione di Lecco.

Partono subito forte i padroni di casa, dopo un minuto di gioco, con Jonhsen che si trova tutto solo davanti a Fiorillo ma sbaglia clamorosamente l’1-0. Soffre il Pescara per i primi cinque minuti di gioco con gli insistenti attacchi dei lagunari.

Al 6’ Capone commette un fallo ai danni di Johnsen: dalla battuta della punizione va Aramu che batte rasoterra in modo centrale con Fiorillo non ha problemi nel parare la conclusione dell’attaccante.

Al 15’ Vacca viene messo giù da Riccardi: altra punizione per i padroni di casa: alla battuta c’è Aramu, pallone in area ma c’è un fallo in attacco a favore dei biancazzurri.

Al 20’ corner per il Pescara: batte Galano, colpo di testa di Diambo con Lezzerini che para senza problemi, nel tentativo di rilanciare il pallone Diambo commette fallo sull’estremo portiere lagunare e viene ammonito dal direttore di gara.

Al 23’ Aramu batte il corner calciando direttamente in porta ma Fiorillo è molto attento e allontana con i pugni.

Al 26’ altro corner per il Venezia: batte ancora Aramu, pallone in area con le proteste da parte dei giocatori lagunari per un tocco di mano ma per il direttore di gara non c’è nulla. Due minuti dopo Molinaro viene ammonito per aver commesso un fallo su Riccardi in area biancazzurra.

Al 32’ ammoniti Nzita e Vacca per proteste.

Al 36’ grandissima occasione per il Venezia: Vacca, in area di rigore mette la sfera nell’area piccola ma non c’è nessuno dei suoi compagni per siglare l’1-0. Un minuto dopo arriva il primo tiro della partita del Pescara: Diambo, in area di rigore, impegna Lezzerini che mette in corner.

Al 38’ Balzano trova sul secondo palo Galano, l’attaccante calcia con la sfera che attraversa l’area piccola di rigore.

Al 46’ il Venezia passa in vantaggio: lancio di Mazzocchi a trovare Johnsen, l’attaccante serve tutto solo Aramu che deposita a porta vuota: 1-0 e su questa azione termina il primo tempo.

Primi cambi per Oddo: dentro Ventola e Bocic per Balzano e Riccardi.

Al 47’ il Venezia raddoppia: Forte in area di rigore calcia con il sinistro e batte Fiorillo: 2-0

Al 51’ doppia chance per il Venezia: Forte calcia su Fiorillo, la palla resta in area ma Johnsen colpisce la traversa.

Al 57’ altri due cambi per il Pescara: fuori Memushaj e Diambo, dentro Masciangelo e Busellato.

Al 59’ grande occasione per i padroni di casa: dalla fascia destra Mazzocchi mette un cross, Fiorillo riesce ad allontanarla con una mano ed anticipa anche Johnsen.

Al 65’ altri cambi per Oddo: fuori Galano dentro Belloni. Sostituzioni anche per Zanetti: fuori Forte e Vacca dentro Crnigoj

Al 72’ il Pescara resta in 10 uomini per l’espulsione, per doppio giallo, di Nztia per aver trattenuto Aramu.

Altri cambi per il Venezia: fuori Molinaro e Aramu dentro Bjarkasson e Marino.

Al 79’ occasione per il Pescara: Capone, dal limite dell’area, calcia la sfera ma il diagonale è troppo largo.

All’80’ Maleh sigla il 3-0: bella azione di Mazzocchi sulla fascia destra, palla in area deviata da Bocchetti con il centrocampista lagunare che deposita il pallone in rete.

All’83’ altro cambio per Zanetti: dentro Rossi per Fiordilino.

All’86’ palo interno del Venezia con Johnsen, la palla resta in area e dalla distanza calcia Crnigoj con Fiorillo che salva i biancazzurri dal possibile 4-0.

Al 92’ Karlsson sigla il 4-0 per il Venezia con un colpo di testa.

Triplice fischio di Maggiori: il Venezia vince senza problemi contro il Pescara per 3-0. Lagunari che sbloccano il match sullo scadere del primo tempo con Aramu, nella ripresa i biancazzurri subiscono il raddoppio con Forte. I ragazzi di Oddo restano in 10 per l’espulsione di Nzita. Il Venezia sigla il 4-0 grazie a Maleh e Karlsson. I biancazzurri affronteranno sabato all’Adriatico il Frosinone di Nesta, mentre la squadra di Znetti farà visita all’Entella. Il Venezia vola al terzo posto in classifica con 7 punti mentre la squadra di Oddo resta all’ultimo posto con un solo punto.

TABELLINO

VENEZIA-PESCARA 4-0

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini: Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro (77’ Marino); Vacca (67’ Cringoj), Fiordilino (83’Rossi), Maleh; Aramu (77’ Bjarkasson); Johnsen, Forte (67’ Karlsson);

Allenatore: Fabio Zanetti

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano (46’ s.t Ventola), Drudi, Bocchetti, Nzita; Diambo (57’ Masciangelo), Memushaj (57’ Busellato); Galano (65’ Belloni), Riccardi (46’ s.t Bocic); Capone;

Allenatore: Massimo Oddo

MARCATORI: 46’ p.t Aramu (V), 47’ Forte (V), 80’ Maleh (V), 93’ Karlsson

AMMONITI: Diambo (P), Molinaro (V), Vacca (V), Omeonga (P)

ESPLUSI: Nzita (P)

ARBITRO: Maggiori della sezione di Lecco