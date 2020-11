Acqua&Sapone Unigross, le sfide casalinghe al Palarigopiano in diretta tv

Se i tifosi non possono uscire di casa e andare al palazzetto, nel rispetto dell’ultimo Dpcm e delle attuali norme anti-Covid, l’Acqua&Sapone Unigross sceglie di portare le emozioni del Palarigopiano nelle case dei suoi tifosi.

Dalla prossima partita casalinga, infatti, la società della famiglia Barbarossa trasmetterà le sue partite di campionato in diretta televisiva su Rete8Sport, canale 11 del digitale terrestre. In occasione di questa nuova e importante partnership, le partite interne di Mammarella e compagni per la stagione sportiva 2020/2021 si giocheranno il venerdì sera alle 20, e non più al sabato pomeriggio.

Si parte venerdì 6 novembre con il recupero della 2^ giornata di andata contro la Cybertel Aniene, partita saltata due settimane fa a causa della positività al virus di alcuni tesserati della società laziale.

“Rete8 – si legge in una nota del club nerazzurro – è la prima emittente regionale per ascolti e diffusione sul territorio abruzzese e consentirà ai tanti fan e ai partner commerciali della formazione nerazzurra di poter assistere da casa ai match della stagione appena iniziata e diffondere la passione per il futsal. Non solo: la diretta su Rete8Sport sarà valido supporto e integrazione al servizio già garantito via Facebook dalla PMG.

La società della famiglia Barbarossa ringrazia l’amministrazione del gruppo editoriale cui fa capo anche l’emittente Rete8, in particolare il Dottor Giovanni Scurti, per aver immediatamente dato la propria apertura totale a questo nuovo progetto“.