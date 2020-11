Anticipi e posticipi: ecco quando scenderà in campo il Pescara

Dopo la quinta sconfitta consecutiva in campionato il Pescara scenderà in campo domenica 8 novembre, alle ore 15:00, contro il Cittadella. Per Massimo Oddo si tratta di un match fondamentale per la sua panchina. Nel frattempo la Lega B ha varato gli inticipi e posticipi del campionato. Dopo la sosta, causata dagli impegni della Nazionale Italiana di Roberto Mancini in Nation League, i biancazzurri affronteranno sabato 21 novembre alle ore 14:00 al Paolo Mazza di Ferrara la SPAL dell'ex Pasquale Marino. Sette giorni dopo il Delfino ospiterà all'Adriatico, sempre alle ore 14:00, il Pordenone di Attilio Tesser, mentre il derby con l'Ascoli andrà in scena Venerdì 4 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio Del Duca.

ANTICIPI E POSTICIPI

Sabato 21 novembre, ore 14:00, SPAL-Pescara

Sabato 28 novembre, ore 14:00, Pescara-Pordenone

Venerdi 4 dicembre, ore 21:00, Ascoli-Pescara