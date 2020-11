Pescara-Cittadella, ecco chi arbitrerà il match dell'Adriatico

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono stati designati gli arbitri per la settima gionata del campionato di Serie B. Pescara-Cittadella, in programma domenica alle ore 15:00, sarà arbitrata da Santoro della sezione di Messina, coadiuvato da Dei Giudici della sezione di Latina e Trinchieri della sezione di Milano, mentre il quarto uomo sarà Massimi. Ecco le deisgnazioni per gli altri match del campionato cadetto:

COSENZA – BRESCIA h. 14.00

VOLPI

MASTRODONATO – PERROTTI

IV: RUTELLA



CREMONESE – LR VICENZA h. 14.00

ROBILOTTA

VIVENZI – BOTTEGONI

IV: CHIFFI



EMPOLI – REGGINA h. 16.00

CALVARESE

PAGLIARDINI – RUGGIERI

IV: PATERNA



MONZA – FROSINONE h. 14.00

MARCHETTI

AFFATATO – MOKHTAR

IV: CAMPLONE



PESCARA – CITTADELLA Domenica 08/11 h. 15.00

SANTORO

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: MASSIMI



PISA – ASCOLI h. 14.00

ILLUZZI

MUTO – AVALOS

IV: MARINELLI



PORDENONE – CHIEVO h. 14.00

PRONTERA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: AMABILE



REGGIANA – VICENZA Domenica 08/11 h. 18.00

SOZZA

COSTANZO – MORO

IV: PATERNA



SPAL – SALERNITANA Venerdì 06/11 h. 21.00

PEZZUTO

ZINGARELLI – ANNALORO

IV: AMABILE



V. ENTELLA – LECCE Domenica 08/11 h. 21.00

RAPUANO

VILLA – BERTI

IV: GARIGLIO