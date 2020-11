Basket: rinviato a gennaio 2021 l'inizio del campionato di Serie C Gold

A seguito delle varie riunioni in videoconferenza tra società e comitato regionale Fip Marche è giunta l'ufficializzazione che l'avvio del campionato di Serie C Gold ci sarà non prima di Gennaio 2021.

Purtroppo la situazione emergenziale dovuta alla pandemia non accenna a miglioramenti sul breve periodo e, anche con il susseguirsi dei vari DPCM che vietano di disputare allenamenti al chiuso almeno fino al 3 Dicembre e quindi, di conseguenza, impediscono una preparazione adeguata alle squadre, è stato deciso un ulteriore rinvio, nella speranza che nel frattempo la morsa del virus cominci ad attenuarsi e sia possibile una graduale ripresa di tutte le attività.

Nelle videoconferenza si è anche discusso sulle modifiche che inevitabilmente il format del campionato di Serie C Gold dovrà subire, giungendo alla conclusione che se la partenza sarà confermata nel week end del 9-10 Gennaio 2021 si comincerà con il girone di ritorno con le date originali, per poi riprogrammare in calendario le gare del girone di andata, mentre non sarà disputata la fase ad orologio.

Ancora da ufficializzare la formula della post season con due ipotesi al vaglio:

la prima quella che prevede l'accesso ai play off per le prime quattro di ciascun girone, mentre la seconda è quella che prevede di fare una classifica unica con le prime otto ammesse alla post season.

Novità in tal senso potrebbero giungere da una riunione, sempre in videoconferenza, che il presidente del comitato Fip Marche Davide Paolini potrebbe convocare nella prima settimana di Dicembre.

Si dovrà ancora attendere, purtroppo, per vedere i nostri atleti, che hanno lavorato incessantemente in questa preparazione dal 2 Settembre, in campo in gare ufficiali, ma adesso, pur consci che questo nuovo lungo stop non sarà facile da digerire e gestire, soprattutto psicologicamente, la tutela della nostra salute ha la priorità maggiore.

