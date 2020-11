Pescara, contro il Cittadella per invertire la rotta

Un punto in 6 partite, 3 gol realizzati e 14 reti subìte, bastano questi numeri pietosi per descrivere il Pescara, una squadra che anche a Lecce ha dimostrato le tantissime lacune difensive ed offensive, che si sveglia sul 2-1 per rientrare in carreggiata per poi subire un ulteriore schiaffo. Domenica, contro il Cittadella, Massimo Oddo si giocherà la panchina, in caso di un altro ko potrebbe arrivare l’esonero dalla società. Contro i veneti il tecnico biancazzurro non potrà contare su Bocchetti, a causa di una contrattura al polpaccio e su Milos Bocic. Ancora in dubbio Scognamiglio, Omeogna e Raul Asencio, con quest’ultimo che non ha ancora debuttato in campionato con la maglia del Delfino. Dal canto suo il Cittadella, allenato da Ventirato, vuole continuare il suo cammino positivo in campionato, che fin qui ha collezionato 10 punti in 5 gare (da recuperare il match contro la Reggiana) ed unsolo ko al Tombolato contro il Monza per 1-2.

I PRECEDENTI: Negli ultimi 10 anni il Cittadella si è confermata una vera e propria bestia nera per i biancazzurri, basti pensare che gli abruzzesi non battono i granata dalla stagione 2011-12, vale a dire la grande cavalcata verso la Serie A con Zdenek Zeman. Nel 2014 il match tra abruzzesi e veneti terminò per 1-1 (vantaggio del Pescara con Caprari, pareggio del Cittadella con Rigoni). Nel 2015, il Pescara evitò il ko pareggiando all’ultimo secondo con Birkir Bjarnason, rispondendo al vantaggio ospite di Stanco. Dal 2018 ad oggi il Cittadella ha sempre riportato i 3 punti dall’Adriatico: 1-2 nel 2018, 0-1 quando Pillon era sulla panchina abruzzese e 1-2 la scorsa stagione.

PESCARA-CITTADELLA:

2011-12: Pescara-Cittadella 1-0

2013-14: Pescara-Cittadella 1-1

2014-15: Pescara-Cittadella 1-1

2017-18: Pescara-Cittadella 1-2

2018-19: Pescara-Cittadella 0-1

2019-20: Pescara-Cittadella 1-2