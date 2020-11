Spal-Pescara, i convocati di Oddo

Diramata la lista dei convocati da Massimo Oddo per il match di domani, in programma alle ore 14:00 allo stadio Mazza di Ferrara, la sfida tra SPAL e Pescara. Il tecnico biancazzurro non ha convocato Ceter, Jaroszynsky, Memushaj e Drudi.

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

2 BELLANOVA Raoul

16 BOCCHETTI Salvatore

13 ANTEI Luca

47 NZITA Mardochee

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

7 BOCIC Milos

9 ASENCIO Raul

23 DI GRAZIA Andrea

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian

72 VOKIC Dejan