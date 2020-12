Pescara calcio, Fiorillo: "Abbiamo trovato il giusto spirito. Ai tifosi dico..."

La bella vittoria di Ascoli ha portato una boccata d'ossigeno all'interno dello spogliatoio del Pescara. Sabato arriverà il Vincenza, con 9 punti in classifica e con una gara da recuperare contro il Chievo. Vincenzo Fiorillo, a Rete8, ha espresso la sua opinione dopo il successo in terra picena:

“Credo che ad Ascoli abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta. Finalmente abbiamo trovato quello spirito che serve in questo campionato e spero che quel tipo di atteggiamento per noi possa essere la base in ogni partita a prescindere dall’avversario. Perché prima non c’era? Purtroppo, quando le cose vanno male, si vengono a creare tantissime dinamiche che magari non riesci ad esprimere quello che è il tuo vero valore potenziale, sia individualmente che di gruppo. Non aver avuto giocatori forti in condizione nel primo scorcio di campionato un po' ha penalizzato questa squadra. Adesso mi auguro che tutti arrivino al 100% perché questa squadra possa avere tutte le carte in regola per risalire in classifica. Ritrovato la qualità dei senatori della squadra ed il loro impatto in campo? Vorrei precisare che i cosiddetti senatori di questa squadra si sono sempre allenati bene, si sono comportati in maniera professionale e sul lato tecnico, in Serie B, non si discutono. A prescindere da tutto il gruppo ha sempre dimostrato grande professionalità. Il Vicenza? Credo che per noi, da qui fino alla sosta, saranno tutte partite fondamentali, dovremmo affrontarle tutte con lo spirito di venerdì scorso perché dobbiamo recuperare terreno e non abbiamo più tempo da perdere. Credo che incontreremo una squadra molto organizzata ed aggressiva che rispecchia le caratteristiche del proprio allenatore ma noi adesso, con questo tipo di spirito, sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutti. Ai tifosi dico che questa squadra, seppur con questa partita ad handicap, dora in poi lotterà ogni partita come ha dimostrato di saper fare contro l’Ascoli e darà tutta se stessa per risalire in questa classifica.”