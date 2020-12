Designato l'arbitro di Pisa-Pescara

Domani si tornerà in campo per il turno infrasettimanale ed il Pescara affronterà domani, alle ore 21:00, il Pisa del pescarese Luca D'Angelo. I biancazzurri sono reduci dalla vittoria esterna di Ascoli e dalla sconfitta dell'Adriatico contro il Vicenza. L'arbitro designato per il match del Garibaldi sarà Paterna della sezione di Teramo, coiadiuato dagli assistenti Vecchi di Lamezia Terme e Schirru di Nichelino. Il IV uomo sarà Marinelli della sezione di Tivoli. Ecco le altre deisgnazioni per le partite di Serie B:

ASCOLI – COSENZA h. 21.00

ROBILOTTA

MUTO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO



CITTADELLA – LR VICENZA h. 21.00

SANTORO

ROSSI L. – MARCHI

IV: AURELIANO



EMPOLI – CREMONESE h. 21.00

AMABILE

DI IORIO – MOKHTAR

IV: CAMPLONE



MONZA – V. ENTELLA h. 21.00

MERAVIGLIA

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: GHERSINI



PISA – PESCARA h. 21.00

PATERNA

VECCHI – SCHIRRU

IV: MARINELLI



PORDENONE – BRESCIA h. 21.00

GARIGLIO

FIORITO – SACCENTI

IV: MAGGIONI



REGGIANA – FROSINONE h. 18.30

VOLPI

BERCIGLI – VONO

IV: DIONISI



REGGINA – VENEZIA Lunedì 14/12 h. 21.00

MARESCA

DI VUOLO – MACADDINO

IV: MARCHETTI



SALERNIATA – LECCE h. 21.00

CHIFFI

AVALOS – ZINGARELLI

IV: MARINI



SPAL – CHIEVO h. 21.00

GUIDA

LOMBARDI – PALERMO

IV: ILLUZZI