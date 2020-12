Pisa e Pescara non si fanno male: 0-0 al Garibaldi            

È terminata 0-0 il match infrasettimanale tra Pisa e Pescara. Al Garibaldi è andata in scena una partita molto tattica senza grandi occasioni. I biancazzurri di Breda conquistano un punto dopo il ko di sabato contro il Vicenza e salgono a 8 punti in classifica, mentre i nerazzurri del pescarese Luca D’Angelo vanno a quota 14 in classifica.

LA PARTITA: D’Angelo cambia molto, nel suo 4-3-1-2, rispetto a sabato contro il Pordenone, con Birindelli e Caracciolo centrali di difesa, a centrocampo Siega al posto dello squalificato Marin ed in attacco la coppia Marconi-Vido. Solito 3-5-2 per mister Breda, con il rientro di Scognamiglio e Guth in difesa, Bellanova a centrocampo e Capone affiancato da Christian Galano. Arbitra Paterna della sezione di Teramo.

Al 6’ Paterna concede un calcio di punizione a favore del Pisa a causa di un fallo di Bocchetti su Marconi: alla battuta va Marconi direttamente in porta, bravo Fiorillo a respingere con le mani. Buoni i primi 10 minuti di gioco per il Pisa che macina molto possesso palla con il Pescara che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Al 12’ primo cartellino giallo della gara, per un fallo tattico di Valdifiori su Sibilli. Al 17’ viene ammonito Maistro per un intervento falloso su Mazzitelli. Al 20’ primo corner per il Pisa: dalla sinistra batte Birindelli con la sfera che termina sul primo palo, Fiorillo allontana con i pugni. Al 21’ Mazzitelli ci prova dal limite dell’area, Fiorillo si distende e mette la sfera in angolo. Al 27’ occasione per i biancazzurri: lancio di Valdifiori per Galano, con quest’ultimo che conquista palla, entra in area prova a mettere in mezzo ma Birindelli anticipa Capone e restituisce il pallone a Perilli. Al 30’ fallo di Jaroszynski su Gucher: Vido conclude con il mancino ma la sfera viene deviata in angolo.

Al 32’ occasione per la squadra di D’Angelo: Vido, in area di rigore, calcia in porta con la sfera deviata in angolo e colpisce l’esterno della rete.

Al 44’ occasione per il Pescara: Memushaj, in area di rigore, serve Bellanova che calcia dal limite dell’area, allontana Perilli con la palla che resta nell’area piccola, Maistro ci prova è in fuorigioco. Dopo 45’ termina 0-0 il primo tempo tra Pisa e Pescara. Nella ripresa arriva la prima occasione per i nerazzurri: Birindelli calcia dalla distanza, Fiorillo in due tempi anticipa Sibilli. Primi due cambi per Breda: fuori Memushaj e Capone dentro Omeonga e Crecco. Al 57’ Sibilli, dalla sinistra, entra in area e trova Gucher ma calcia sopra la porta. Primi due cambi anche per D’Angelo: dentro l’ex Soddimo e Palombi per Sibilli e Vido. Anche Breda opta per altri due cambi: dentro Ceter e Fernandes per Maistro e Valdifiori. Al 67’ Guth allontana di testa la sfera, Marconi calcia al volo con il pallone che termina sul fondo. Al 68’ Guth viene ammonito per aver commesso un fallo su Palombi. Calcio di punizione per i nerazzurri: colpo di testa di Caracciolo, bravo Fiorillo che allontana con i pugni. Al 74’ corner dalla destra per i biancazzurri: batte Bellanova, cross in area ma è bravo Perilli a recuperare la sfera con entrambe le mani. Cambio per il Pisa: fuori Gucher per De Vitis. All’81’ grande occasione per il Pisa: Mazzitelli ci prova nuovamente dalla distanza, Fiorillo si distende e la mette ancora in calcio angolo. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Paterna mette la parola fine al match. Termina 0-0 tra Pisa e Pescara. I nerazzurri sabato faranno visita al Lecce mentre i biancazzurri ospiteranno il Monza.

TABELLINO

PISA-PESCARA 0-0

MARCATORI:

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher (77’De Vitis), Siega, Mazzitelli (71’Masucci); Vido (64’Palombi); Marconi (71’Masucci), Sibilli (64’Soddimo);

Allenatore: Luca D’Angelo

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth, Scognamiglio, Bocchetti; Bellanova, Memushaj (54’Crecco), Valdifiori (65’Fernandes), Maistro (65’Ceter), Jaroszynski; Galano, Capone (54’Omeonga);

Allenatore: Roberto Breda

AMMONITI: Valdifiori (PE), Maistro (PE), Mazzitelli (PI), Guth (PE), Benedetti (PI)

ESPULSI:

Arbitro: Paterna della sezione di Teramo

Assistenti: Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Schirru di Nichelino

IV UOMO: Marinelli della sezione di Tivoli