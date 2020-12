Breda: "Contro il Monza voglio vedere una via di mezzo delle partite di Vicenza e Pisa"

Il Pescara è alla ricerca della continuità dopo il pari rimediato nel torno infrasettimanale contro il Pisa. Domani, allo Stadio Adriatico, arriverà il Monza di Brocchi. Per la trasferta abruzzese il tecnico brianzolo non potrà contare su Paletta e Mario Balotelli. Breda non convocherà Nzita, Busellato e Di Grazia, torna tra i convocati Antonio Balzano. Così mister Breda alla vigilia del match:

“Abbiamo recuperato Balzano ma non saranno convocati Nzita e Busellato mentre Di Grazia ha ancora qualche problema. Siamo noi come primi a volere dei progressi come squadra, gruppo e società anche se abbiamo giocato una sola partita in casa. Vogliamo cercare di dare continuità ai risultati perché la classifica lo richiede ed il risultato ti permette di lavorare in maniera tranquilla e serena. Il percorso che abbiamo fatto mi sta piacendo anche se non siamo mai soddisfatti, però credo che la partecipazione che stanno mettendo i ragazzi è quella giusta. Dobbiamo trovare una compattezza ed un equilibrio che siano abbastanza costanti ma non vuol dire che non dobbiamo lavorare su altri aspetti perché se a Pisa riuscivamo a snellire un pochino la manovra, per quelle poche volte che si è visto nelle ripartenze, poteva diventare interessante. Serve tempo ed in due giorni non riesci ad ottenere gli automatismi che diventino quasi senza pensare, e per farlo servono esercitazioni ed allenamenti. Ceter sta bene, si è allenato con la squadra ed ogni giorno bisognerà capirlo perché è un patrimonio e con lui bisognerà capire come va in ogni momento. Nelle prime due partite abbiamo fatto 4 gol e sono stati fatti grazie a delle occasioni. Nell’interpretazione, sia in fase di possesso che non, secondo me una squadra deve avere più alternative. Nella fase di non possesso devi capire dove devi andare a prendere l’avversario e la stessa cosa vale nella fase di possesso e devi capire se utilizzare una manovra nelle ripartenze in più zone. Bisogna lavorare in periodi, dove non c’è neanche il tempo. Stiamo lavorando in tutte le fasi ed in tutti i modi. Domani vorrei vedere una via di mezzo tra la partita di Vicenza e Pisa, ovvero mantenere l’equilibrio che si è visto martedì e la voglia cercare il tiro. Contro il Vicenza siamo stati propositivi ma non siamo riusciti a lavorare sulla prevenzione sulla ricerca di mantenere il campo in una certa maniera, sappiamo il motivo e adesso dobbiamo cercare di metterlo sul campo. L’idea è quella di avere dei centrocampisti che partecipino e che segnino, ad esempio Memushaj, contro il Vicenza, oltre il gol ha creato varie occasioni e anche Maistro ha queste caratteristiche, si sta applicando molto ma tante volte devi aver bisogno di tempo per trovare i meccanismi e automatismi in tutte e due le fasi. Mi piace come atteggiamento e sono convinto che può fare di più, non perché non si stia applicando ma perché ha bisogno di entrare nelle partite. Vorremmo avere due concetti in fase di possesso: la verticalizzazione e l’ampiezza ed alternarle. Il Monza è una squadra che nelle prima partite si è sbilanciata ma tatticamente ha cambiato qualcosa. In ogni caso è una squadra forte negli elementi, credo che abbia dei punti dove noi possiamo far male. Boateng è un calciatore che in questa categoria non c’entra niente. Sotto certi punti di vista sarà una bella sfida perché quando ti misuri con giocatori anche nazionali e per chi lo affronta diventa interessante. Abbiamo provato delle alternative, anche perché nel loro cambio tattico c’è stato un suo spostamento da mezza punta ad attaccante di destra. Sul mercato c’è poco da dire, abbiamo molte partite ravvicinate e sono concentrato su quello. Sono sicuro che la società ci sta lavorando anche su chi e che cosa. Come giusto che sia stiamo ancora parlando di campo piuttosto che di mercato."