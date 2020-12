Pescara-Brescia, i precedenti

La vittoria acciuffata al 90' contro il Monza ha portato tanto morale all'interno dello spogliatoio. Già da domani il Pescara sarà chiamato a dare continuità al successo di sabato. All'Adriatico arriverà il Brescia di Dionigi, reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Reggiana. Negli ultimi anni Pescara e Brescia si sono incrociato ben 6 volte, frutto di 1 vittoria biancazzurra, 2 pareggi e 3 successi bresciani. Il primo precedente risale al 20 marzo 2012, con il match che terminò 1-1: vantaggio delle rondinelle, dopo 3 minuti di gioco con Piovaccari, pareggio abruzzese al 20' con Immobile. Il primo novembre 2013 la partita terminò con un rocambolesco 3-3: vantaggio ospite, su calcio franco, di Grossi, pareggio di Mascara e sorpasso con Ragusa. Nella ripresa Politano firma il tris per il Delfino. Al 75' Caracciolo accorcia le distanze ed al 93' un autogol di Zauri regala il pareggio alle Rondinelle.

Il 23 aprile 2016 i biancazzurri vinsero in rimonta per 2-1: vantaggio lomabrdo con Dall'oglio, nella ripresa pareggio degli abruzzesi con Memushaj e vantaggio casalingo con Gianluca Lapadula. Il 28 ottobre 2017 il Brescia si impose per 0-3 grazie alle marcature di Machin, Caracciolo e Ferrante. L'ultimo precedente risale al 3 febbraio 2019 e sorride alle Rondinelle, vittoriose per 5-1.

PRECEDENTI

2011-12 PESCARA-BRESCIA 1-1 (SERIE B)

2013-14 PESCARA-BRESCIA 3-3 (SERIE B)

2014-15 PESCARA-BRESCIA 2-3 (SERIE B)

2015-16 PESCARA-BRESCIA 2-1 (SERIE B)

2017-18 PESCARA-BRESCIA 0-3 (SERIE B)

2018-19 PESCARA-BRESCIA 1-5 (SERIE B)