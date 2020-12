Sconfitta disastrosa! Entella-Pescara 3-0

Il Pescara perde l’ultima trasferta del 2020 al Comunale di Chiavari per 3-0. L’Entella ha deciso il match dopo soli 30 minuti prima grazie ad un errore di Fiorillo con Schenetti ad insaccare, poi con De Luca che sbaglia il rigore grazie ad una respinta del portiere abruzzese ma a porta insacca ma al 94’ Caldoselli chiude definitivamente il match con una rovesciata.

LA PARTITA: Nel suo 4-3-1-2 Vivarini cambia 4/11 rispetto a Salerno, con Coppolaro e Poli centrali di difesa, Paolucci a centrocampo e Schenetti alle spalle della coppia d’attacco Mancosu-De Luca. Breda conferma il solito 3-5-2, confermando Guth in difesa e Bocic dal primo minuto con Galano. Arbitra Abbattista della sezione di Molfetta.

Primi 10 minuti una fase di studio da parte delle due squadre. Al 15’ l’Entella passa in vantaggio: Fiorillo sbaglia il passaggio per Bocchetti, recupero di De Luca che serve Schenetti e mette la palla all’angolino basso: 1-0. Al 23’ i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: Mancosu rientra dalla destra e conclude a giro al lato della porta con Fiorillo che era rimasto immobile. Al 31’ Abbattista concede un calcio di rigore a favore dei liguri per un fallo in area di Maistro su De Luca. Dal dischetto calcia De Luca, con la conclusione parata da Fiorillo ma la palla resta nell’area piccola e lo stesso De Luca deposita a porta vuota: 2-0. Due minuti dopo occasione per gli ospiti: cross dalla sinistra di Jaroszynski e da pochi passi Bellanova spreca la chance del 2-1. AL 39’ Fiorillo salva il Pescara parando una conclusione di Schenetti con i piedi deviando in corner. Dopo un minuto di recupero Abbattista manda negli spogliatoi le due squadre con l’Entella in vantaggio per 2-0, Pescara inesistente nei primi 45 minuti di gara.

Nella ripresa Breda opta per due cambi: fuori Scognamiglio e Bocic, dentro Nzita e Blanuta, attaccante della Primavera biancazzurra, classe 2002. Al 46’ Abbattista ammonisce Poli per un fallo su Nzita. Galano batte il calcio di punizione con la sfera che termina sopra la porta. Primi cambi per Vivarini: fuori Poli e Paolucci dentro Cleur e Brescianini. Al 66’ Jaroszynski viene sostituito da Crecco dopo ver subìto un brutto fallo. Al 70’ brivido in area di rigore del Delfino con Schenetti in area ma Fiorillo anticipa l’attaccante. Un minuto dopo Maistro calcia dalla distanza con la sfera che non si abbassa e termina sul fondo. Al 79’ Chiosa colpisce la traversa con un tiro al volo. Breda opta per un altro cambio: dentro Capone per Galano. All’82 altra chance per i padroni di casa con De Luca che calcia con la punta del piede, Fiorillo in due tempi evita la doppietta dell’attaccante. All’84’ calcio di punizione per il Pescara: Maistro calcia in porta con Russo che mette la palla in calcio d’angolo. Un minuto dopo ci riprova Maistro dalla distanza ma Russo è bravo a deviarla. Al 94’ Caldoselli chiude la partita con una splendida rovesciata e su questa azione Abbattista fischia 3 volte. L’Entella trova il primo successo stagionale ma resta ultimo in classifica a 8 punti, mentre il Pescara di Breda resta a 12 in zona retrocessione assieme ad Ascoli e lo stesso Entella. Mercoledì si tornerà in campo per l’ultima dell’anno, il Delfino ospiterà all’Adriatico il Cosenza, mentre la squadra di Vivarini andrà al Menti di Vicenza.

TABELLINO

ENTELLA-PESCARA 3-0

MARCATORI: 16’ Schenetti (E), De Luca (E), 94’ Caldoselli (E)

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Poli (63’Cleur), Chiosa, Pavic; Settembrini, Paolucci (64’ Brescianini), Koutsoupias; Schenetti (79’ Cardoselli); Mancosu (79’ Brunori), De Luca (88’Costa); All. Vincenzo Vivarini

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth, Scognamiglio (45’s.t Nzita), Bocchetti; Bellanova, Omeonga (61’Riccardi), Valdifiori, Maistro, Jaroszynski (66’Crecco); Bocic, (45’ s.t Blanuta) Galano (79’ Capone); All. Roberto Breda

AMMONITI: Koutsoupias (E), Poli (E), Caldoselli (E)

ARBITRO: Abbattista della sezione di Molfetta