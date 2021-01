A Meraviglia di Pistoria la gara Reggiana-Pescara

La serie B non si ferma neanche sotto le feste. Dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza, il Pescara affronterà a Reggio Emilia la prima gara del 2021 contro la Reggiana, gara in programma lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 18:00. La Lega B ha varato gli arbitri che scenderanno in campo per le prime partite del nuovo anno. Ad arbitrare la gara del Mapei Stadium sarà Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Bindoni di Venezia e Sechi di Sassari, mentre il IV uomo sarà Ros della sezione di Pordenone. Ecco le altre designazioni per la 17° giornata del campionato di Serie B:



ASCOLI – REGGINA h. 17.00

GHERSINI

NUZZI – ANNALORO

IV: FOURNEAU



BRESCIA – LR VICENZA h. 21.00

ILLUZZI

AFFATATO – DELLA CROCE

IV: GIUA



COSENZA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

LOMBARDI – DEI GIUDICI

IV: ROBILOTTA



CREMONESE – CHIEVO h. 18.00

PRONTERA

SCATRAGLI – YOSHIKAWA

IV: SANTORO



FROSINONE – SPAL h. 18.00

SOZZA

MUTO – ROSSI C.

IV: PATERNA



LECCE – MONZA h. 16.00

MARINELLI

PERROTTI – RASPOLLINI

IV: CAMPLONE



REGGIANA – PESCARA h. 18.00

MERAVIGLIA

BINDONI – SECHI

IV: ROS



SALERNIATANA-PORDENONE h. 18.00

RAPUANO

DE MEO – MORO

IV: AMABILE



VENEZIA – PISA h. 15.00

MAGGIONI

MONDIN – VILLA

IV: AYROLDI



V. ENTELLA – CITTADELLA h. 18.00

GARIGLIO

DEL GIOVANE – BOTTEGONI

IV: MARCHETTI