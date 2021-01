Reggiana-Pescara, i convocati di Breda

Il Pescara inaugurerà il 2021, domani alle ore 18:00, a Reggio Emilia contro la Reggiana. Breda non potrà affidarsi a Bocchetti, infortunatosi durante la gara dell'Adriatico contro il Cosenza. Breda ha varato la lista dei convoacati per domani, Capone non partirà per Reggio Emilia per infortunio ma ci sarà nuovamente Ceter.

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

19 MASCIANGELO Edoardo

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

20 CRECCO Luca

77 CETER Damir

23 DI GRAZIA Andrea

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

72 VOKIC Dejan

15 BLANUTA Vladislav