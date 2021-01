Pescara, che squalifica per Scognamiglio!

Il Pescara è riuscito nell’impresa nel battere la Reggiana in 9 contro 11, ma il giudice Sportivo ha deciso i turni di squalifica per Gennaro Scognamiglio e Raul Bellanova. Scognamiglio sarà squalificato per 3 turni per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre, mentre il secondo per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Da parte della società potrebbe arrivare il ricorso per diminuire la squalifica di Scognamiglio.