Pescara, ufficiale anche la cessione di Di Grazia

Il Pescara ha ufficializzato la cessione di Andrea Di Grazia all’Arezzo con la formula del prestito secco fino a giugno. Qualche giorno fa era stato resa nota la cessione a titolo definitivo, sempre verso il club allenato dall’allenatore pescarese Andrea Camplone, del terzino Christian Ventola.

Andrea Di Grazia non ha trovato molto spazio, collezionando solo 13 presenze in due stagioni e segnando un solo gol lo scorso anno, in Coppa Italia, contro il Mantova nella gara vinta dagli abruzzesi per 3-2.