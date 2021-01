Pescara, vicino il ritorno di Jose Machin

Il Pescara sta per piazzare il colpo di mercato: il ritorno di Jose Machin in biancazzurro. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il club abruzzese avrebbe raggiunto l’accordo per il prestito con il Monza, proprietaria del cartellino. Il calciatore equatoguineano ha già vestito i colori biancazzurri dal 2018 fino a gennaio 2020, per poi trasferirsi al club brianzolo guidato da Berlusconi e Galliani. Con il Monza ha trovato pochissimo spazio, con sole 10 presenze e un assist per poi sedersi in panchina per dare spazio al titolare inamovibile Kevin-Prince Boateng. Domani comincerà la sua nuova avventura con il Pescara.