La Penna di Roma 1 arbitrerà Pescara-Cremonese

Terminata la sosta il Pescara è tornato al lavoro per preparare la gara interna contro la Cremonese, in programma domenica 17 gennaio 2021 alle ore 15:00 allo stadio Adriatico. Sono stati designati gli arbitri per la 18° giornata del campionato di Serie B ed il posticipo domenicale dell'Adriatico sarà arbitrato da La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato da Saccenti di Modena e Moro di Schio, mentre il IV uomo sarà Rapuano della sezione di Rimini. Ecco le altre designazioni:



CHIEVO – V. ENTELLA Venerdì 15/01 h. 19.00

PATERNA

ALASSIO – BERTI

IV: ABBATTISTA



CITTADELLA – ASCOLI h. 14.00

SANTORO

CALIARI – DI MONTE

IV: ROBILOTTA



EMPOLI – SALERNITANA Domenica 17/01 h.21.00

PAIRETTO

DI GIOIA – MASTRODONATO

IV: PRONTERA



LR VICENZA – FROSINONE Venerdì 15/01 h. 21.00

MARCHETTI

BACCINI – ANNALORO

IV: ROS



MONZA – COSENZA h. 14.00

AURELIANO

MACADDINO – NUZZI

IV: AYROLDI



PESCARA – CREMONESE Domenica 17/01 h.15.00

LA PENNA

SACCENTI – MORO

IV: RAPUANO



PISA – BRESCIA h. 14.00

AMABILE

AVALOS – CIPRESSA

IV: MASSIMI



PORDENONE – VENEZIA h. 14.00

DI MARTINO

ROSSI M. – DELLA CROCE

IV: MERAVIGLIA



REGGINA – LECCE h. 16.00

VOLPI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: CAMPLONE



SPAL – REGGIANA Lunedì 18/01 h. 21.00

GIUA

RUGGIERI – YOSHIKAWA

IV: ILLUZZI