Pescara, ufficiale l'ingaggio di Sorensen

Con una nota apparsa sul proprio sito il Pescara ha ufficializzato l'ingaggio di Frederik Sorensen, ex difensore di Juve, Bologna, Verona e Colonia, club da cui si è svincolato. Nella mattinata di ieri il difensore danese ha svolto le visite mediche e si è allenato agli ordini di Roberto Breda per preparare la difficile trasferta dell'Arechi contro la Salernitana.

Christian Bunino è rientrato dal prestito al Teramo ed è stato girato al Monopoli, sempre in Serie C, mentre Gennaro Borrelli si è trasferito alla Juve Stabia, anch'egli in C, dopo l'esperienza al Cosenza.