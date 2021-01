Pescara, a Salerno per portare a casa punti salvezza

Tornare al successo per allungare in classifica e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, questo è l’obiettivo del Pescara, che scenderà in campo domani alle ore 16:00 allo stadio Arechi contro la Salernitana di Castori, quarta in classifica con 31 punti e reduce da 3 sconfitte consecutive, ovvero contro Monza, Pordenone ed Empoli. Breda recupera Balzano, Bocchetti ed Asencio mentre Bellanova torna dalla squalifica rimediata a Reggio Emilia. Il tecnico biancazzurro potrebbe riconfermare il solito 3-5-2 con Fiorillo in porta, Balzano, Jaroszynski e Bocchetti in difesa, a centrocampo Bellanova, Memushaj, Machin, Valdifiori e Bellanova mentre la coppia d’attacco sarà formata da Galano e Ceter, ma non su esclude un possibile esordio, dal primo minuto, di Sorensen come centrale di difesa.

Castori punterà sul 3-5-2 ma non potrà contare, causa squalifica, su Anderson e Dziczek ma rientrano Capezzi e Di Tacchio. Questa la probabile formazione dei campani: Belec in porta, Aya, Gyomber e Mantovani nel cuore della difesa; Casasola e Lopez sulle fasce; Di Tacchio in cabina di regia; Coulibaly e Cicerelli mezze ali; davanti, il tandem Tutino – Djuric.

La partita sarà arbitrata da Valerio Marini della sezione di Roma 1, coadiuvato da Domenico Palermo di Bari e Gaetano Massara di Reggio Calabria, mentre il IV uomo sarà Matteo Marchetti di Ostia Lidio.

MERCATO: Oltre la firma del difensore Sorensen, svincolatosi dal Colonia firmando un contratto sino a giugno 2023, il Pescara ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Jens Odgaard, classe ’99 arrivato in prestito dal Sassuolo. Il danese è cresciuto nei settori giovanili prima dell’Inter poi del club neroverde, per poi essere girato in prestito al Lyngbi, Heerenven ed il Lugano, squadra di proprietà del pescarese Angelo Renzetti.

Per quanto riguardano le cessioni la società ha ufficializzato i prestiti di Elizalde alla Juve Stabia e Bocic alla Pro Sesto, entrambi in Serie C, mentre Luca Antei è tornato al Benevento, per sottoporsi ad un ulteriore intervento al ginocchio già operato e dovrà restare ai margini per altri due mesi. La prossima settimana arriverà dall’Inter il diciannovenne Lorenzo Pirola reduce dall’esperienza nelle fila del Monza.

I PRECEDENTI: nella loro storia Salernitana e Pescara si sono incrociate all’Arechi ben 32 volte, frutto di 20 successi dei granata, 7 pareggi ed altrettanti successi biancazzurri. Negli ultimi 5 anni le due squadre si sono affrontate 4 volte. Il 6 febbraio 2016 il match terminò 2-2: vantaggio campano con Coda su calcio di rigore, pareggio di Lapadula e soprasso biancazzurro con Daniele Verde. Coda si fa parare il rigore da Fiorillo ma a 6 minuti dal 90’ Donnarumma firma il pareggio. Il 16 settembre 2017 la partita terminò nuovamente 2-2: Pescara in vantaggio con Capone e Pettinari, la Salernitana ci crede e pareggia prima con Sprocati poi con Minala. Il 30 dicembre 2018 il Pescara di Pillon sbancò l’Arechi per 2-4: granata in vantaggio per 2-0 Pucino e Vitale (su rigore), Mancuso (con una tripletta) e Scognamiglio firmano il successo. L’ultimo precedente risale allo scorso anno, con la Salernitana che uscì nettamente vittoriosa per 3-1, grazie alle marcature di Jallow (doppietta) e Giannetti, a nulla servì il momentaneo 1-1 firmato da Campagnaro.

