Alla Salernitana bastano 25 minuti: Pescara k.o. 2-0

All’Arechi La Salernitana torna al successo dopo 3 k.o. consecutivi battendo il Pescara per 2-0 con le reti, nei primi 25 minuti di gioco di Gondo e Cicirelli. I campani salgono a 34 punti al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Empoli, mentre il Pescara incassa la seconda sconfitta dopo lo 0-2 dell’Adriatico contro la Cremonese e scende al punultimo posto in piena zona retrocessione.

LA PARTITA: Breda recupera gli infortuni e nel suo 3-5-2 schiera dal primo minuto il neodifensore Sorensen affiancato da Jaroszynski e Bocchetti, Nzita e Bellanova come terzini e la coppia d’attacco formata da Galano e Ceter. Per contro Castori, reduce da 3 sconfitte consecutive, non può contares causa infortuni, su Micai, Karo, Antonucci, Lombardi, Dziczek e Anderson ma ritrova Di Tacchio e l’ex Gyomber in difesa. Arbitra Mariani della sezione di Roma 1.

Pronti-via e dopo 6 minuti la Salernitana si rende pericoloso con un tiro dal limite dell’area di Capezzi ma è bravo Fiorillo a salvare la sua squadra mettendo la sfera in corner. Al 7’ la Salernitana passa in vantaggio: cross di Cicirelli, sponda di Djuric per Gondo che segna da due passi: 1-0.

Al 13’ cross di Jaroszynski, pallone in area respinto da un difensore granata, calcia Galano in controbalzo ma la sfera termina alta sulla porta. Al 20’ Maistro viene ammonito per un fallo su Cicirelli.

Al 24’ la Salernitana raddoppia: Ceter sbaglia, recupero di Cicirelli che si accentra verso il limite dell’area e calcia in porta: 2-0. Al 31’ occasione per il Pescara: Bellanova serve bene Galano che calcia a giro dal limite ma la sfera termina sul fondo alla destra di Belec. Al 33’ calcio di punizione a favore della Salernitana: batte Di Tacchio, colpo di testa di Bodgan deviato da Bocchetti con la sfera che termina in corner. Al 36’ altra opportunità per i padroni di casa, ancora con Capezzi che calcia con il sinistro ma la conclusione termina sul fondo. Primo cambio per Breda: dentro Machin per Jaroszynski. Al 40’ scambio tra Maistro e Bellanova con quest’ultimo che scambia per l’ex centrocampista della Salernitana calcia in porta ma la sfera termina sul fondo. Al 47’ Machin viene ammonito per un fallo. Calcio di punizione a favore della Salernitana: batte Cicirelli, colpo di testa di Mantovani e la palla finisce sopra la porta e su questa azione termina il primo tempo con i padroni di casa avanti per 2-0 grazie ai gol di Gondo e Cicirelli. Al 53’ ghiotta occasione per gli ospiti: percussione di Ceter verso l’area di rigore avversaria, Bodgan devia il pallone ma serve Galano che calcia debolmente contro Belec che mette la palla in corner. Al 55’ cross di Nzita per Galano che colpisce di testa, la palla sfiora il palo. Al 58’ Gondo va per Casasola che stoppa il pallone e calcia dal limite, la sfera termina sopra la traversa. Un minuto dopo colpo di testa di Gondo per Djuric che colpisce d’esterno, Fiorillo para. Doppi cambi per Breda: dentro Omeonga e Balzano per Maistro e Bellanova.

Al 68’ Gyomber commette fallo su Ceter, calcio di punizione a favore del Pescara: batte Machin con la conclusione deviata dalla barriera, rimessa laterale per il Delfino. Primo cambio per Castori: dentro Giannetti per Gondo. Al 73’ Cicerelli esce dopo aver subìto un infortunio, dentro Kupisz. Al 75’ Memushaj calcia con il destro, pallone deviato da un difensore con la sfera tra le mani di Belec. Ultimi cambi per Breda: dentro Asencio, Odgaard per Memushaj e Ceter. Due cambi per Castori: dentro Aya, Schiavone e Tutino per Djuric, Capezzi e Mantovani. Il Pescara chiude la partita in 10 uomini per l’infortunio di Galano. Dopo 5 minuti di recupero Mariani fischia tre volte. La Salernitana torna al successo dopo 3 k.o. consecutivi e sale al secondo posto con 34 punti, il Pe

TABELLINO

SALERNITANA-PESCARA 2-0

MARCATORI: 8’ Gondo (S), 24’ Cicirelli (S)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bodgan, Mantovani (83’ Aja); Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (83’ Schiavone), Cicerelli (73’Kupisz); Gondo (69’ Giannetti), Djuric (83’Tutino); All. Castori

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Jaroszynski (37’Machin), Sorensen, Bocchetti; Nzita, Maistro (63’ Omeonga), Valdifiori, Memushaj (79’ Asencio), Bellanova (63’Balzano); Galano; Ceter (79’ Odgaard); All. Roberto Breda

AMMONITI: Mantovani (S), Maistro (P), Casasola (S), Giannetti (S), Machin (P)

ESPULSI:

ARBITRO: Mariani della sezione di Roma 1