Atletica Uisp Abruzzo e Molise, verso la possibile ripresa dell'attività podistica a primavera

Il 2020 sarà ricordato come un anno molto difficile sotto tutti i punti di vista e tutto l'ambiente podistico della Uisp Abruzzo e Molise ha subito un forte ridimensionamento nonostante qualche timido segnale di ripartenza che c'è stato con l'organizzazione della Maratona D'Annunziana, svoltasi il 18 ottobre 2020 a Pescara, che ha dato dimostrazione dell'efficacia delle linee guida emanate dal settore di atletica Uisp per fronteggiare il contagio da Covid-19.

Il movimento podistico regionale Uisp, coordinato da Alberico Di Cecco, attende tempi migliori per poter riaccendere le speranze dei dirigenti e consentire agli atleti di praticare lo esiterà sport anche dal punto di vista agonistico senza troppe restrizioni, complice l'avvio della fase della somministrazione dei vaccini.