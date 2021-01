Pescara, Rigoni si presenta: “Mi aspetto che la squadra superi questo momento difficile”

Nicola Rigoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Pescara. Il centrocampista, arrivato con la formula del prestito dal Monza, ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto con il Delfino, per poi svolgere il primo allenamento con il nuovo gruppo. Queste le prime dichiarazioni del neo-centrocampista a Rete8sport:

“Mi aspetto che la squadra superi questo momento difficile e che risalga in classifica, spero di dare un mio contributo. Che gruppo ho trovato? I primi approcci li ho avuti questa mattina però ho visto uno spogliatoio unito ma ci sono tutte le potenzialità per uscire da questa situazione e domenica ci aspetterà una gara difficile contro una squadra solida che sta facendo bene, una squadra solida e cercheremo di prepararci al meglio. Ho ricoperto quasi tutti i ruoli e negli anni ho giocato più in un centrocampo a 3 davanti la difesa ma posso fare anche la mezz’ala. Pronto per giocare? Fisicamente sto bene anche se vengo da 4 mesi in cui ero fuori dai piani del Monza, tante volte ho fatto più allenamenti da solo che con la squadra però vediamo questa settimana. Un consiglio da dare al Chievo? Da quando sono andato via, in due anni, hanno rivoluzionato quasi tutta la squadra e anche a livello societario. Sarà una gara ostica perché hanno mantenuto la propria identità, ovvero quella di non mollare mai e penso che noi dovremmo prepararci soprattutto sotto il piano mentale.”