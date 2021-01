Pescara calcio, salutano Crecco e Capone

Il Pescara continua a sfoltire la sua rosa. Dopo le cessioni di Ventola, Di Grazia, Bocic ed Elizalde salutano anche Luca Crecco e Christian Capone. Il primo è stato girato al Cosenza, sempre in Serie B, con la formula del prestito con opzione di riscatto, mentre il secondo è tornato all'Atalanta, squadra proprietaria del cartellino, per poi girarlo in prestito alla Juventus Under-23 in Serie C, girone A.

Entrambi i calciatori hanno trovato poco spazio sia con Oddo che con Breda. Crecco ha giocato solo 9 partite mentre Capone è sceso in campo solo 8 volte senza mai andare in gol.