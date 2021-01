Sprofondo biancazzurro: Chievo-Pescara 3-1

Il Pescara incassa la terza sconfitta consecutiva. Al Bentegodi il Chievo si è imposto per 3-1, condannando i biancazzurri all’ultimo posto solitario in classifica.

LA GARA: Aglietti cambia formazione rispetto al match interno contro il Cittadella, con Mogos e Leverbe centrali di difesa, l’ex Palmiero e Ciciretti a centrocampo mentre le due punte sono De Luca e Magliotta. Per contro Roberto Breda, reduce da due sconfitte consecutive per la prima volta cambia mulo, passando dal 3-5-2 al 4-3-2-1, con Sorensen affiancato da Bocchetti in difesa, l’ex Rigoni a centrocampo mentre Maistro e Machin alle spalle della punta Odgaard. Arbitra Santoro della sezione di Messina.

Dopo 4 minuti di gioco il Chievo passa in vantaggio: Garritano controlla un buon pallone in area, serve Palmiero che calcia dal limite: 1-0. La risposta del Pescara non si fa attendere, con Odgaard che controlla e calcia con il sinistro ma colpisce il secondo palo. Al 17’ Valdifiori sbaglia il passaggio per un compagno, recupera Ciciretti che calcia dai 25 metri ma la sfera termina sopra la porta di Fiorillo. Al 24’ arriva il pareggio del Pescara con un eurogol di Fabio Maistro che piazza un destro al giro sul palo lontano e batte Semper: 1-1. Per il centrocampista biancazzurro è il quarto gol stagionale e non segnava dalla trasferta di Lecce. Partita molto equilibrata con i padroni di casa che alzano il proprio baricentro con i biancazzurri che attendono nella propria metà campo. Al 34’ Odgaard punta verso l’area calcia con il sinistro ma la sua conclusione viene deviata in corner. Sei minuti dopo ci prova anche l’ex Rigoni ma la sua conclusione finisce in curva. Il primo tempo termina 1-1 con l’iniziale vantaggio del Chievo, dopo 4’ con l’ex Palmiero, ma al 24’ è arrivata la grande risposta del Pescara con l’eurogol di Maistro. Nella ripresa il Chievo si riporta in vantaggio: Viviani mette la palla in mezzo, spazza male Sorensen, Mogos recupera e calcia dal limite mettendo la sfera all’incrocio dei pali: 2-1. Primi cambi per Breda: dentro Busellato e Nzita per Masciangelo e Valdifiori. Al 60’ occasione per il Chievo: Margiotta conquista palla entra in area e mette la sfera in mezzo ma Nzita anticip tutti e spazza via. Al 62’ ghiotta occasione per il Delfino: Machin serve in posizione regolare Busellato, calcia ma colpisce l’esterno della rete. Al 64’ cambi per entrambe le squadre: per il Pescara entrano Ceter e Bellanova per Balzano e Machin mentre per il Chievo fuori l’ex Palmiero e Margiotta per Obi e Fabbro. Al 70’ il Chievo va vicino al 3-1: sbaglia nuovamente Sorensen, recupero di De Luca che mette la sfera in area ma viene messa in corner. Battuta la conclusione, colpo di testa di Leverbe ma è bravo Fiorillo a salvare la sua squadra in due tempi. Al 72’ ghiotta occasione per gli ospiti: Ceter mette la sfera in area di rigore che serve Busellato che sbaglia un rigore in movimento, bravo Semper ad allontanare con i piedi. Al 76’ il Chievo chiude definitamente la partita: lancio di Mogos per De Luca che supera Rigoni, entra in area e batte Fiorillo: 3-1. All’85’ il Pescara va vicino al 3-2: cross dalla sinistra di Nzita per Odgaard che colpisce di testa ma la sua conclusione termina sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero Santoro manda le squadre negli spogliatoi: il Chievo vince e sale al secondo posto in classifica con 35 punti mentre il Pescara resta fanalino di coda con 16.

TABELLINO

CHIEVO-PESCARA 3-1

MARCATORI: 4’ Palmiero (C), 24’ Maistro (P), 46’ Mogos (C), 76’ De Luca (C)

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti (75’Canotto), Palmiero (68’Obi), Viviani, Garritano (75’Bertagnoli); De Luca (87’ Zuelli), Margiotta (68’Fabbro); All. Aglietti

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo (58’Nzita), Bocchetti, Sorensen, Balzano (68’ Bellanova); Valdifiori (58’Busellato), Omeonga, Rigoni (76’ Riccardi); Maistro, Machin (64’ Ceter); Odgaard; All. Roberto Breda

AMMONITI: Viviani (C), Bocchetti (P)

ESPULSI:

ARBITRO: Santoro della sezione di Messina