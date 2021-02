Calciomercato, tutte le operazioni del Pescara

Si è da poco chiusa la sessione di calciomercato ed il Pescara è stato molto attivo in queste ultime ore. Dal Frosinone arriva con la formula del prestito Andrea Tabanelli, centrocampista ex Lecce. Dal Benevento fanno tappa in Abruzzo Massimo Volta e Basit, entrambi con la formula del prestito mentre i biancazzurri hanno ceduto, sempre al club di Vigorito, Amadou Diambo attraverso il prestito con diritto di opzione e Riccardo Rossi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Ufficiale anche lo scambio tra Pescara e Salernitana di Pawel Jaroszynski e Giannetti, entrambi i calciatori attraverso la formula del prestito. Raul Asencio lascia Pescara per accasarsi alla SPAL, mentre sul gong è ufficiale l’acquisto, questa volta definitivo dal Brescia, di Daniele Dessena, ex centrocampista del Cagliari.

ACQUISTI:

SORENSEN (difensore svincolato)

VOLTA (difensore Benevento in prestito)

MACHIN (centrocampista del Monza in prestito)

RIGONI (centrocampista del Monza in prestito)

ODGAARD (attaccante del Sassuolo in prestito)

BASIT (centrocampista del Benevento in prestito)

GIANNETTI (attaccante della Salernitana in prestito)

TABANELLI (centrocampista del Frosinone in prestito)

DESSENA (centrocampista del Brescia a titolo definitivo)

CESSIONI:

ASENCIO (attaccante SPAL-prestito dal Genoa)

VENTOLA (difensore ceduto all’Arezzo a titolo definitivo)

DI GRAZIA (attaccante ceduto all’Arezzo con il prestito)

BUNINO (attaccante ceduto al Monopoli con il prestito)

BORRELLI (attaccante ceduto alla Juve-Stabia in prestito)

BOCIC (attaccante ceduto alla Pro Sesto in prestito)

ELIZALDE (difensore ceduto al Cosenza in prestito)

CRECCO (centrocampista ceduto al Cosenza in prestito)

JAROSZYNSKI (difensore ceduto alla Salernitana in prestito)

DIAMBO (centrocampista ceduto al Benevento in prestito)

ROSSI (centrocampista ceduto al Benevento in prestito)