Ecco quando giocherà il Pescara negli anticipi e posticipi

La Lega B ha varato i calendari per gli anticipi e posticipi dalla quinta fino all'undicesima giornata di ritorno. Il Pescara aprirà la quinta giornata con l'anticipo del venerdì sera, 19 febbraio alle ore 21:00, e farà visita al Frosinone di Alessandro Nesta. Per la sesta giornata i biancazzurri ospiteranno all’Adriatico, alle ore 14:00, il Lecce di Corini per poi affrontare nel turno infrasettimanale, martedì 2 marzo alle ore 19:00, il Cittadella allo stadio Tombolato. L’ottava giornata vedrà i ragazzi di Breda giocare contro la SPAL dell’ex Asencio sabato 6 marzo, sempre alle ore 14:00 e la settimana successiva, sabato 16 marzo alle ore 14:00, far visita al Pordenone a Lignano Sabbiadoro. La decima giornata si giocherà nel turno infrasettimanale e spiccherà il derby con l’Ascoli dell’ex Andrea Sottil, martedì 16 marzo alle ore 19:00 mentre l’ultima gara, vale a dire l’undicesima, vedrà il Delfino andare a Vicenza, sabato 20 marzo alle ore 14:00.

5° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Venerdì 19 febbraio 2021 ORE 21:00 FROSINONE-PESCARA

Sabato 20 febbraio 2021

ORE 14:00 ASCOLI-SALERNITANA

ORE 14.00 BRESCIA – CREMONESE

ORE14.00 CITTADELLA – REGGIANA

ORE 14.00 L.R. VICENZA – SPAL

ORE 14.00 VENEZIA – V. ENTELLA

ORE 16.00 CHIEVOVERONA – MONZA

ORE 18.00 PISA – EMPOLI

Domenica 21 febbraio 2021

ORE 15.00 REGGINA - PORDENONE

ORE 21.00 LECCE – COSENZA

6° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Venerdì 26 febbraio 2021

ORE 19:00 REGGIANA-SALERNITANA

ORE 21:00 EMPOLI-VENEZIA

Sabato 27 febbraio 2021

ORE 14:00 COSENZA-CHIEVOVERONA

ORE 14:00 CREMONESE-FROSINONE

ORE 14:00 PESCARA-LECCE

ORE 14:00 PISA-L.R. VICENZA

ORE 14:00 PORDENONE-ASCOLI

ORE 14:00 SPAL-REGGINA

ORE 16:00 MONZA-CITTADELLA

ORE 18:00 V. ENTELLA-BRESCIA

7° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Lunedì 1 marzo 2021

ORE 21:00 VENEZIA-REGGIANA

Martedì 2 marzo 2021

ORE 17:00 FROSINONE-MONZA

ORE 19:00 ASCOLI-PISA

ORE 19:00 BRESCIA-COSENZA

ORE 19:00 CHIEVOVERONA-PORDENONE

ORE 19:00 CITTADELLA-PESCARA

ORE 19:00 LECCE-V. ENTELLA

ORE 19:00 REGGINA-EMPOLI

ORE 19:00 SALERNITANA-SPAL

ORE 21:00 L.R. VICENZA-CREMONESE

8° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Venerdì 5 marzo 2021

ORE 21.00 MONZA – PORDENONE

Sabato 6 marzo 2021

ORE 14.00 COSENZA – FROSINONE

ORE 14.00 CREMONESE – SALERNITANA

ORE 14.00 PESCARA – SPAL

ORE 14.00 PISA – REGGINA

ORE 14.00 V. ENTELLA – ASCOLI

ORE 16.00 VENEZIA – BRESCIA

Domenica 7 marzo 2021

ORE 15.00 EMPOLI – CITTADELLA

ORE 21.00 REGGIANA – LECCE

Lunedì 8 marzo 2021

ORE 19.00 CHIEVOVERONA – L.R. VICENZA*

* posticipo disposto per concomitanza, presso il medesimo impianto sportivo, di altra gara del Campionato Serie A TIM

9 GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 12 marzo 2021

ORE 19.00 CITTADELLA – PISA

ORE 21.00 SPAL – V. ENTELLA

Sabato 13 marzo 2021

ORE 14.00 ASCOLI – VENEZIA

ORE 14.00 CREMONESE – REGGIANA

ORE 14.00 FROSINONE – BRESCIA

ORE 14.00 LECCE – CHIEVOVERONA

ORE 14.00 PORDENONE – PESCARA

ORE 14.00 REGGINA – MONZA

ORE 16.00 SALERNITANA – COSENZA

ORE 18.00 L.R. VICENZA – EMPOLI

10° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Lunedì 15 marzo 2021

ORE 21.00 PISA – SPAL

Martedì 16 marzo 2021

ORE 17.00 COSENZA – L.R. VICENZA

ORE 19.00 CHIEVOVERONA – FROSINONE

ORE 19.00 CITTADELLA – SALERNITANA

ORE 19.00 EMPOLI – PORDENONE

ORE 19.00 MONZA – REGGIANA

ORE 19.00 PESCARA – ASCOLI

ORE 19.00 VENEZIA – LECCE

ORE 19.00 V. ENTELLA – CREMONESE

ORE 21.00 BRESCIA – REGGINA

11° GIORNATA GIRONE DI RITORNO

Venerdì 19 marzo 2021

ORE 21.00 ASCOLI - CREMONESE

Sabato 20 marzo 2021

ORE 14.00 EMPOLI – V. ENTELLA

ORE14.00 FROSINONE – LECCE

ORE 14.00 L.R. VICENZA – PESCARA

ORE 14.00 PORDENONE – PISA

ORE 14.00 REGGIANA – COSENZA

ORE 16.00 MONZA – VENEZIA

ORE 18.00 SPAL – CITTADELLA

Domenica 21 marzo 2021

ORE 15.00 REGGINA – CHIEVOVERONA

ORE 21.00 SALERNITANA – BRESCIA