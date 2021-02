Quarta sconfitta consecutiva: Pescara-Reggina 0-2

Il Pescara incassa la quarta sconfitta consecutiva. All’Adriatico la Reggina vince nella ripresa per 0-2 grazie ai gol di Denis, entrato dalla panchina, e Montalto. I biancazzurri restano ultimi in classifica con 16 punti mentre i granata lasciano la zona retrocessione.

LA PARTITA: Breda conferma il 4-3-2-1 visto contro il Chievo, lanciando dal primo minuto i nuovi innesti Dessena e Tabanelli mentre in attacco Odgaard unica punta. L’ex Baroni vara il 4-2-3-1 con Di Chiara terzino destro, Crisetic a centrocampo assieme a Crimi e Montato come punta. Arbitra Maresca della sezione di Napoli. Parte bene la Reggina, dopo 5 minuti di gioco brivido per la difesa abruzzese: Edera scappa via a Bellanova e crossa benissimo il pallone in mezzo, il portiere biancoazzurro lo tocca quanto basta per toglierlo da Montalto. Dessena è il primo ammonito della gara per aver commesso un fallo su Edera. Al 15’ calcio di punizione per la Reggina sulla destra: parte Menez dal punto di battuta, buon traversone ma la difesa interviene di testa a respingere il pallone. Al 26’ altra occasione per gli ospiti: azione sviluppata ancora sulla destra, con Edera a servire il taglio in mezzo in diagonale del compagno: Menez calcia rasoterra ma trova l'opposizione di un difensore. Al 37’ prova a farsi vedere in attacco anche il Pescara: Tabanelli viene pescato sulla trequarti e fa la sponda aerea per l'inserimento di Dessena in area sulla destra, ma Stavropoulos copre l'uscita del suo portiere. Al 43’ arriva il primo vero tiro in porta della Reggina con Edera: conclusione rimpallata dalla difesa di Folorunsho al limite dell'area, ci prova poi Edera ma Fiorillo in due tempi blocca.

Nella ripresa primo cambio per Breda: fuori Maistro dentro Ceter a supporto di Odgaard. Al 47’ la Reggina in avanti: Crimi, di controbalzo, prova a cercare la conclusione vincente dal limite dell'area dopo una respinta della difesa abruzzese; la palla però termina larga dallo specchio della porta ma due minuti dopo chance per il Pescara: Ceter porta palla sull'out di destra e vede il compagno tutto solo al limite dell'area, Dessena poi lascia partire un tiro a giro ma non abbastanza per finire in rete. Cambi per il Pescara: fuori Rigoni e Dessena dentro Valdifiori e Machin. Anche Baroni opta per due sostituzioni: dentro Bianchi e Denis per Crimi e Edera. Neanche un minuto dal suo ingresso che Denis crea la sua prima occasione: Grande movimento in area del Tanque a liberarsi lo spazio, la difesa se lo dimentica e viene pescato benissimo dai compagni, al momento di concludere però schiaccia troppo il pallone mandandolo a lato di pochissimo. Al 69’ Montalto esce in barella dopo un contrasto di gioco e nel frattempo Breda opta per il terzo cambio: dentro Busellato per Omeonga. Al 72’ la Reggina passa in vantaggio: Azione avviata dal Tanque che allarga a destra per Folorunsho, il quale vede la corsa di Lakicevic abile a servire di prima l'attaccante in mezzo che stavolta, ancora da solo, non sbaglia davanti a Fiorillo. Sei minuti dopo gli ospiti raddoppiano con Montalto: traversone in mezzo di Bianchi ancora dalla destra, l'attaccante anticipa tutta la retroguardia biancoazzurra sul primo palo e segna. Al 90’ occasione del Pescara con Machin: tecnica e controllo elegante del giocatore biancoazzurro dal limite dell'area per andare verso la porta avversaria, si gira sul difensore e calcia poi con il destro: palla sull'esterno della rete.

TABELLINO

PESCARA-REGGINA 0-2

MARCATORI: 72’ Denis (R), 78’ Montalto (R)

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Bocchetti, Nzita (74’ Masciangelo); Dessena (61’Machin), Rigoni (61’ Valdifiori), Omeonga (70’ Busellato); Maistro (45’ s.t Ceter), Tabanelli; Odgaard; All. Roberto Breda

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos (83’Loiacono), Di Chiara; Crisetig, Crimi (61’ Bianchi); Edera (61’Denis), Folorunsho, Menez (83’Liotti); Montalto (93’ Dalle Mura); All. Marco Baroni

AMMONITI: Rigoni (P), Dessena (P), Maistro (P), Lakicevic (R), Di Chiara (R), Menez (R), Busellato (P), Dalle Mura (R)

ESPULSI

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli