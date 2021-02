Pescara, squadra in ritiro e provvedimento disciplinare per Machin

Clima sempre più teso in casa Pescara. Dopo il k.o. interno contro la Reggina per 0-2 (il quarto consecutivo ed ultimo posto soitario con soli 16 punti) il tecnico Breda si gioca la panchina al Castellani contro la capolista Empoli (gara in programma martedì alle ore 19:00) reduce dal pareggio con il Monza per 1-1. In mattinata un gruppo della tifoseria organizzata si è recata presso il Delfino Tranning Center per un faccia a faccia con il tecnico biancazzurro ed i calciatori. Nel primo pomeriggio la società ha fatto sapere che la squadra andrà in ritiro, già da questa sera, presso l’Hotel Ekk di Montesilvano per tutta la settimana ma non si esclude che questo ritiro possa essere prolungato. Altra notizia di giornata è il provvedimento disciplinare nei confronti di Josè Machin.