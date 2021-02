Empoli-Pescara, per Breda ultima spiaggia

Empoli-Pescara, la prima contro l’ultima della classe, un vero e proprio spartiacque della stagione. Gli abruzzesi sono reduci da 4 sconfitte consecutive e la panchina di Roberto Breda è a forte rischio. Il tecnico trevigiano potrebbe tornare al 3-5-2 dopo il fallimentare tentativo con il 4-3-2-1. Questa la probabile formazione: Fiorillo tra i pali, Scognamiglio, Drudi e Bocchetti centrali di difesa, a centrocampo Busellato, Valdifiori, Machin, con Bellanova e Masciangelo terzini mentre il reparto offensivo potrebbe essere guidato da Ceter e Odgaard. Per contro l’Empoli di Dionisi, reduce dal pareggio esterno con il Monza e sempre più lanciato al primo posto in classifica con 42 punti, a +6 da Monza, Chievo e Salernitana. Solito 4-3-1-2 per gli uomini di Dionisi. Brignoli in porta e linea difensiva con Terzic, Nikolaou, Romagnoli e Casale. In cabina di regia Stulac, con Haas e Zurkowski a completare il reparto. Non è da escludere nuovamente l’impiego di Ricci in mediana. Sulla trequarti spazio a Bajrami, in avanti La Mantia e l’ex Leonardo Mancuso.

I PRECEDENTI: Negli ultimi 10 anni Empoli e Pescara si sono incrociate ben 7 volte, frutto di 3 vittorie per i toscani, 2 per gli abruzzesi e altrettanti pareggi. Il primo precedente risale al 28 agosto 2010 con il match che terminò a reti bianche (0-0), l’anno successivo i biancazzurri guidati da Zeman espugnarono il Castellani per 0-2 con i gol, nel secondo tempo, di Insigne e Riccardo Maniero. Il 30 maggio 2014 l’Empoli si impose sugli abruzzesi per 2-0 e con questa vittoria la squadra di Sarri festeggiò aritmeticamente la promozione in Serie A. Le due squadre si rincontreranno anche in Serie A, con la gara che terminò con il punteggio di 1-1, a fine campionato entrambe le compagini retrocessero in Serie B e l’anno successivo i toscani di Vivarini vinsero per 3-1 ma c’è anche un precedete in Coppa Italia, che risale al 18 agosto 2019, dove il Pescara di Zauri perse ai tempi supplementari per 2-1 mentre l’ultimo incontro, datato 9 novembre 2019, questa volta i biancazzurri del tecnico di Pescina vinsero per 1-2 con i gol di Bettella e Galano.

2010-11 EMPOLI-PESCARA 0-0 (SERIE B)

2011-12 EMPOLI-PESCARA 0-2 (SERIE B)

2013-14 EMPOLI-PESCARA 2-0 (SERIE B)

2016-17 EMPOLI-PESCARA 1-1 (SERIE A)

2017-18 EMPOLI-PESCARA 3-1 (SERIE B)

2019-20 EMPOLI-PESCARA 2-1 (COPPA ITALIA)

2019-20 EMPOLI-PESCARA 1-2 (SERIE B)