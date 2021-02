Pescara-Venezia, Breda: "Il pareggio di Empoli ha dato convinzione alla squadra"

Dopo il pareggio conquistato nel turno infrasettimanale al Castellani di Empoli il Pescara dovrà dare continuità al risultato. Domani, alle ore 14:00 allo stadio Adriatico, i biancazzurri ospiteranno il Venezia di Zanetti, reduce da 4 risultati utili consecutivi e settima in classifica con 35 punti. Queste le parole di Roberto Breda alla vigilia della partita:

“Dessena rientra dalla squalifica mentre Sorensen è rientrato in gruppo dall’infortunio. Rigoni ha qualche piccolo problema alla caviglia ma potranno scendere in campo Galano c’è. Bisognerà dare continuità alla prestazione di Empoli perché hovisto che abbiamo fatto cose migliori, a prescindere dall’avversario e da altre cose. Noi dobbiamo certamente migliorare sotto il piano realizzativo, soprattutto Galano e Ceter perché non segnano. Una squadra vive anche dei gol degli attaccanti e anche con Odgaard e altri. Devi fare punti perché sei ultimo, in poco tempo e con il massimo rispetto per il Venezia. Sul discorso del modulo potrebbe essere che in futuro o gara in corsa possa tornare alla difesa a 4 ed in certi momenti della gara ha dato dei segnali ma bisogna migliorare. Il gol manca non solo dagli attaccanti ma anche da chi entra dalla panchina. Sullo spirito non posso dire nulla ma fare i complimenti ai ragazzi. Squadra entusiasta? Ha dato convinzione, perché affrontare l’Empoli e portare a casa un punto ed essendo ultimi l’entusiasmo è giusto che non ci sia e dobbiamo meritarcela con una classifica diversa. In questo momento, un po’ per partite ravvicinate e lo stato degli acciacchi, dobbiamo capire il minutaggio che ha ogni ragazzo e capire in questa maniera come trovare un equilibrio per tutta la gara. Contro la Reggina ho messo due attaccanti sullo 0-0 però abbiamo perso. Dobbiamo mantenere un certo tipo di solidità e aumentare la pericolosità. Qual è il vero Pescara? Mi sento sempre in discussione ed un punto non cambia nulla, fino a quando siamo chiamati dobbiamo dare il meglio. Sulle prestazioni noi abbiamo fatte 4 partite, dove ci hanno dato dei risultati e ci hanno ripagato. Al di là dei moduli la prestazione dei ragazzi è importante ed il modulo può dare dei segnali. Machin a ridosso di Ceter? Anche questa è un’alternativa, ci sono più alternative perché non sono passati molti giorni rispetto alla gara con l’Empoli. Lavoro specifico su Machin? Per me ha fatto una buona prestazione, magari non ha dato quella qualità ma per l’intensità e mantenere il gruppo ha fatto un buon lavoro. Sappiamo tutti che può fare di più ed in questi giorni abbiamo lavorato l’intesa con i compagni. Il Venezia? È una buona squadra e al di là dell’ultima partita viene da una buona striscia di risultati. Ha dei punti deboli e dovremo essere bravi ad interpretare la partita sulla falsa riga di Empoli. Sulla difesa a 3 l’ho detto più volte, è stato il modulo che ci ha dato più equilibrio e punti sul campo. Guth? Sta bene anche se ha preso una botta. Sul mercato di Scognamiglio è combaciato anche con le 3 giornate di squalifica e le chiacchere fanno parte del mercato, ha fatto ottime partite anche ad Empoli e Reggio Emilia e porta esperienza insieme a Bocchetti.”