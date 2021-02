Pescara Basket, Staselis e Raupys hanno fatto rientro

Pescara Basket comunica che Mantvysas Staselis e Simas Raupys hanno fatto rientro a Pescara nella giornata di domenica 14 Febbraio.

I due atleti lituani, sottoposti a tampone rapido prima della loro partenza ed al loro arrivo in Italia, con esito negativo, hanno svolto il primo allenamento in gruppo agli ordini di coach Vanoncini, del vice Di Nicola e del preparatore Pizzoli già nella giornata di lunedì 15 Febbraio.

Staselis e Raupys, che in questi mesi trascorsi in Lituania hanno continuato ad allenarsi senza sosta e con i programmi concordati con lo staff tecnico, hanno mostrato una condizione fisica eccellente, ma chiaramente occorrerà qualche giorno per assimilare nuovamente schemi e concetti di gioco offensivi e difensivi di coach Vanoncini per reintegrarsi perfettamente nei meccanismi di squadra. Biancazzurri che quindi finalmente si allenano al completo, per prepararsi a disputare con immutate ambizioni il campionato di Serie C Gold, a cui la società pescarese ha deciso di confermare la partecipazione, in attesa che nei prossimi giorni vengano ufficializzate le nuove date e la nuova formula di svolgimento.