Frosinone-Pescara, Grassadonia: “Giocheremo con il coltello tra i denti”

Gianluca Grassadonia è pronto per debuttare sulla panchina del Pescara. Il tecnico campano, arrivato dopo l’esonero di Roberto Breda, debutterà domani sera allo stadio Stirpe contro il Frosinone di Nesta, reduce dalla vittoria esterna di Chiavari contro l’Entella (2-3). La partita, con inizio alle ore 21:00, sarà arbitrata da Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Rocca di Catanzaro e Sechi di Sassari, mentre il IV uomo sarà Di Martino della sezione di Teramo. Le parole di Grassadonia:

“Ho trovato i ragazzi con un morale basso, ma è anche vero che hanno reagito immediatamente alle mie indicazioni. In questa settimana c’è stata una grandissima volontà e voglia di cominciare a determinare. Dovremo essere bravi a lavorare e crescere con grande autostima, ritrovare la convinzione e piano piano a cominciare nel mettere le indicazioni ma nel complesso la squadra ha svolto un’ottima settimana. Abbiamo tanti indisponibili che non sono riusciti a recuperare mentre qualcun altro lo abbiamo dovuto fermare perché non era al meglio ma in questo momento abbiamo bisogno di gente che sia al massimo e riesca a dare il massimo per il Pescara. Non credo nei sistemi ma nell’organizzazione di gioco. Credo nel lavoro settimanale e cercare di migliorare la lunghezza tra i reparti capire cosa fare in mezzo al campo. Questa squadra ha delle qualità ed è per questo che ho accettato con grande entusiasmo questa sfida perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per cercare di lottare fino alla fine per arrivare all’obiettivo. Machin è un giocatore che ha della qualità importanti e va abbinata la corsa, temperamento, aiuto per il compagno e può ricoprire più ruoli e sarà lui che dovrà convincermi ed entrare al più presto in quelle che saranno o dovrebbero essere i nostri nuovi meccanismi e darmi delle certezze così come tutti gli altri che possono contare su di loro. Non è un discorso prettamente su Machin ma vale per tutti. È importante che la squadra sappia cosa fare sia nella fase di possesso che non, che ci metta l’entusiasmo ed è quello che ci serve in queste situazioni, che sia libera con la mente e tornare a fare quello che in un primo periodo ha fatto. Questa squadra non dovrà più perdersi, deve crederci, lavorare e cercare di trasformare la settimana per poi arrivare alla domenica nella maniera migliore. Siamo uno staff che ha a cuore il bene del Pescara ed attraverso delle indicazioni dobbiamo cercare di fare il massimo e far arrivare i giocatori al meglio della loro condizione psico-fisica migliore. Non ci sono ruoli specifici lavoriamo tutti per il bene del Pescara. Il Frosinone? Affronteremo una squadra esperta, che ha delle qualità, che gioca insieme da un paio di anni. In settimana hanno raccolto una vittoria importante e noi dovremo giocare da Pescara, andando a giocarcela sapendo quali sono i nostri pregi ed i nostri difetti ma con il coltello tra i denti.”