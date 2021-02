A Robilotta della sezione di Sala Consilina la gara Pescara-Lecce

Il Pescara di Grassadonia è reduce dal pareggio esterno di Frosinone ed il tecnico biancazzurro sabato, allo stadio Adriatico, contro il Lecce di Corini e dovrà cercare di portare a casa 3 punti importanti in ottica salvezza. Il Delfino non vince da oltre due mesi, l’ultimo successo risale allo scorso 4 gennaio contro la Reggiana (0-1), mentre per l’ultima vittoria conquistata in casa bisogna tornare indietro a novembre, contro il Monza (3-2). L’arbitro designato per la partita contro il Lecce è Robilotta della sezione di Sala Consilina, coadiuvato da Avalos di Legnano e Scatragli di Arezzo, mentre il IV ufficiale sarà Meraviglia della sezione di Teramo. Di seguito le altre designazioni per la 6° giornata di ritorno del campionato di Serie B:

COSENZA – CHIEVO h. 14.00

MARIANI

PASSERI – DI IORIO

IV: MARCHETTI



CREMONESE – FROSINONE h. 14.00

RAPUANO

MUTO – TRINCHIERI

IV: AMABILE



EMPOLI – VENEZIA Venerdì 26/02 h. 21.00

AURELIANO

TOLFO – GROSSI

IV: SANTORO



MONZA – CITTADELLA h. 16.00

ROS

MASTRODONATO – DI MONTE

IV: MASSIMI



PESCARA – LECCE h. 14.00

ROBILOTTA

AVALOS – SCATRAGLI

IV: MERAVIGLIA



PISA – LR VICENZA h. 14.00

DIONISI

PAGNOTTA – LANOTTE

IV: PATERNA



PORDENONE – ASCOLI h. 14.00

MAGGIONI

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: GARIGLIO



REGGIANA - SALERNITANA Venerdì 26/02 h. 19.00

SERRA

BOTTEGONI – MARCHI

IV: ILLUZZI



SPAL – REGGINA h. 14.00

PRONTERA

SACCENTI – ANNALORO

IV: AYROLDI



V. ENTELLA – BRESCIA h. 18.00

FOURNEAU

SCHIRRU – NUZZI

IV: SOZZA