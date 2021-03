Pescara Basket, vittoria all'esordio con il Pisaurum Pesaro

Esordio vittorioso per la Pescara Basket, che nella prima giornata regola il Pisaurum Pesaro al termine di una gara difficile ed equilibrata per oltre trenta minuti, con gli uomini di coach Vanoncini che riescono a prendere il largo negli ultimi cinque giri di lancette ed a conquistare i primi due punti stagionali. Ottime le prove di Staselis, Raupys e Capitanelli, con le giocate di Fasciocco e Del Sole che, nel momento decisivo, consentono di respingere gli ultimi assalti dei marchigiani, che hanno avuto in Sinatra e Cardellini gli uomini più pericolosi.

Dopo un avvio prevedibilmente contratto sono i padroni di casa a tentare il primo allungo, portandosi sul 10-4 dopo otto minuti di gioco grazie alle realizzazioni di Staselis, Masciopinto e Raupys, ma un buon finale di quarto da parte di Sinatra, con sette punti pressoché consecutivi, consente al Pisaurum di recuperare e di mettere il naso avanti allo scadere della prima frazione sul 12-13.

La musica sostanzialmente non cambia nel secondo periodo, con le due squadra che faticano enormemente a trovare la via del canestro e punteggio che resta molto basso. Gli ospiti riescono a guidare fino al 18' minuto sul 20-23, ma perdono temporaneamente il loro miglior uomo Sinatra, autore di 14 punti nel primo tempo ma costretto a sedersi in panchina dopo il terzo fallo commesso. Un ottimo finale di quarto di Staselis, Capitanelli e Grosso consente ai padroni di casa di confezionare un parziale di 9-0 e di mettere il naso avanti all'intervallo lungo sul 29-23.

In avvio di ripresa i biancazzurri, con Raupys in evidenza, riescono a tenere la testa della contesa, portandoi sul 36-29 al 25', ma il Pisaurum non molla e grazie al solito Sinatra e ad alcune iniziative vincenti di Cardellini si riporta fino al -2 (36-43 al 27'), con il punteggio che al suono della terza sirena è di 42-38 con Capitanelli costretto però ad uscire temporaneamente dal campo per un infortunio al ginocchio.

Un canestro di Raupys ed una bomba di Fasciocco aprono gli ultimi dieci minuti, con coach Surico che deve chiamare time out sul 47-38 al 32'. Il Pisaurum perde Sinatra per raggiunto limite di falli comincia a trovare diverse difficoltà nel restare in scia, ma comunque non molla, approfittando di alcuni errori al tiro dei biancazzurri che non consentono la fuga definitiva. La svolta del match, però, arriva negli ultimi cinque minuti di gioco, con una tripla di Capitanelli, appena tornato in campo dopo la botta al ginocchio di fine terzo quarto, ed un canestro di Grosso che mettono definitivamente in ghiaccio l'incontro e costringono la compagine marchigiana ad alzare bandiera bianca.

Si chiude sul 61-49, con i biancazzurri che conquistano quindi i primi due punti stagionali e possono preparare nel migliore dei modi il derby stracittadino di domenica prossima con il Pescara 1976.

PESCARA BASKET-PISAURUM PESARO 61-49 (12-13; 29-23; 42-38)

PESCARA BASKET: Najafi n.e., Staselis 14, Masciopinto 2, Pucci 4, Perella n.e., Capitanelli 9, Del Sole 5, Seye n.e., Fasciocco 8, Traorè n.e., Raupys 12, Grosso 7. Coach: Vanoncini. Assistenti: Di Nicola e Solina.

PISAURUM PESARO: Giovanardi 2, Parlani 0, Pierucci 3, Giunta 6, Vichi 2, Fornaciari 4, Sinatra 16, Poggi n.e., Iannelli 4, Cardellini 12. Coach: Surico. Assistente: Leoni.

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (CH) e Martini di Mosciano Sant'Angelo (TE).

Uscito per cinque falli: Sinatra.