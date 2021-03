Pescara-Ascoli, big-match che vale la salvezza

Non sarà una partita come le altre ma lo spartiacque della stagione, non solo per il Pescara ma anche per l’Ascoli, che questa sera (ore 21:00) allo stadio Adriatico, si affronteranno ed i punti in palio peseranno tantissimo in ottica salvezza. Ascoli e Pescara sono distanti un solo punto (24 i ragazzi di Sottil e 23 quelli di Grassadonia). Il tecnico biancazzurro ha dato un’identità alla squadra e bisognerà ripartire dalla prestazione di sabato vista a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Sottil dal canto suo, ex della gara protagonista della salvezza dello scorso anno sulla panchina del Delfino, ha raccolto ben 3 punti in 5 gare, frutto di 3 pareggi e 2 k.o.. Grassadonia potrebbe riconfermare la difesa a 4 vista a Pordenone, unica eccezione potrebbe essere Drudi al posto di Guth, che torna dalla squalifica rimediata in casa contro la Spal per affiancare Scognamiglio, con Bellanova e Masciangelo terzini. A centrocampo potrebbero giocare i 3 che si sono visti contro il Pordenone, ovvero Rigoni, Dessena e Valdiofiori oppure quest’ultimi due sostituiti da Busellato e Machin mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Maistro, Galano e Odgaard.

Sottil non potrà affidarsi al difensore Brosco, altro ex della gara, a causa della squalifica rimediata sabato contro il Venezia. Questa la probabile formazione dei bianconeri: modulo 4-3-2-1: Leali tra i pali, Pinna, Avlonitis, Quaranta, Kragl a comporre il reparto arretrato, a centocampo Eramo, Buchel, Saric, Sabiri e Bidaoui alle spalle della punta Dionisi. La gara sarò arbitrata da Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato di Molfetta e Fiore di Barletta mentre il IV uomo sarà Amabile della sezione di Vicenza

I PRECEDENTI: Negli ultimi 10 anni Pescara e Ascoli si sono incrociate, sempre in B, ben 5 volte, frutto di 2 vittorie a favore dei biancazzurri, 2 pareggi e un solo successo dei bianconeri all’Adriatico. Il primo di questi precedenti risale al 22 ottobre 2011, il Pescara di Zdenek Zeman vinse per 4-1 con l’autentica tripletta del “Sindaco” Marco Sansovini ed una rete di Lorenzo Insigne. A nulla servì il gol della bandiera, per il “Picchio” di Ilari.

Il 27 febbraio 2016 Pescara e Ascoli si divisero il derby con il risultato di 2-2. Ospiti avanti, dopo 10 minuti di gioco, con Jankto. Nella ripresa Lapadula firma il pari e 5 minuti dopo Cappelluzzo porta in vantaggio i biancazzurri ma poco dopo Giorni segna il gol del definitivo pareggio.

Il 12 maggio 2018 l’Ascoli dell’ex Serse Cosmi si impose all’Adriatico con il minimo indispensabile: 0-1. I marchigiani passarono in vantaggio, al 18’, con il colpo di testa di Bianchi. A fine campionato Pillon salvò il Pescara grazie al pareggio rimediato a Venezia, l’Ascoli conquistò la permanenza in B passando per i play-out. Il 25 novembre 2018 Pescara-Ascoli terminò 1-1. I gol arrivarono nella ripresa, al 50’ con Gaston Brugman poi il pareggio dei marchigiani con Ardemagni.

L’ultimo precedente, datato 1 marzo 2020, l’ultima partita con il pubblico prima del lockdown causata dalla pandemia da Covid-19, il Pescara vinse il derby per 2-1. Nel primo tempo i padroni di casa passarono in vantaggio con il gol di Busellato, dopo un errore del portiere Leali ma il pareggio ospite arrivò sul finire del primo tempo Morosini. Nella ripresa, a 10 minuti dal termine, Memushaj decise il match.

2011-12 PESCARA-ASCOLI 4-1 (SERIE B)

2015-16 PESCARA-ASCOLI 2-2 (SERIE B)

2017-18 PESCARA-ASCOLI 0-1 (SERIE B)

2018-19 PESCARA-ASCOLI 1-1 (SERIE B)

2019-20 PESCARA-ASCOLI 2-1 (SERIE B)