Trofeo GLS/GS: il 21 marzo a Scerne di Pineto ripartenza della stagione juniores in Abruzzo

Il recente debutto degli juniores alla Cronometro di San Benedetto del Tronto di martedì scorso ha fatto ufficialmente da apripista al nuovo corso operativo dedicato ai giovani per il Team Go Fast di Roseto degli Abruzzi, in attesa di vedere all'opera anche gli allievi sempre per la medesima formazione presieduta da Andrea Di Giuseppe.

Domenica 21 marzo è la volta del Trofeo GLS/GS, manifestazione "confezionata in casa" per la categoria juniores in programma a Scerne di Pineto con quartier generale fissato presso la sede della GLS dove sono previsti il ritrovo alle 8:00 e la partenza alle 10:00.

Il percorso è articolato in circuito di 9 giri di 8,2 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco con una leggera ascesa di 2 chilometri al 2%.