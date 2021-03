Pescara, la Serie C è sempre più vicina

Il Pescara incassa la seconda sconfitta consecutiva e vede allontanarsi la zona play-out a 6 punti, quanto mancano 8 partite alla fine del campionato. Allo stadio Menti il Vicenza vince senza problemi, giocando da solo contro un Delfino che non è mai sceso in campo. Di questo passo la Serie C è ormai vicina e per decretare la retrocessione manca solo l’aritmetica. A decidere il match è stato Riccardo Meggiorini, con un colpo di testa.

LA PARTITA: Di Carlo schiera il 4-3-1-2 con Grandi tra i pali, Bruscagin e Beruatto terzini con Padella e Valentini a completare il reparto vicentino, centrocampo a 3 con Zonta, Lanini e Rigoni alle spalle del trequartista Agazzi con Giacomelli e Meggiorini duo d’attacco. Grassadonia conferma il 3-5-2 con Fiorillo tra i pali, Guth, Drudi e Sorensen, al posto dello squalificato Scognamiglio in difesa, Bellanova e Masciangelo terzini con Dessena, Memushaj, e Busellato a centrocampo, in attacco Ceter affiancato da Giannetti al posto dell’infortunato Odgaard. Arbitra Iluzzi della sezione di Molfetta.

Pronti-via e dopo 9 minuti di gioco la prima occasione per i Lanerossi: Meggiorini serve Giacomelli, cross del capitano biancorosso per Lanzafame che colpisce la traversa con un colpo di testa. Al 12’ lancio del portiere vicentino Grandi, Giacomelli recupera la sfera la mette in area di rigore per Lanzafame che calcia un rigore in movimento con la conclusione che termina sul fondo. Al 29’ il Vicenza va vicino al vantaggio con Meggiorini che ci prova con una sforbiciata dal limite dell’area. Tre minuti dopo altro calcio d’angolo per i padroni di casa: batte il solito Meggiorini, pallone in area di rigore per Rigoni che colpisce di testa ma la conclusione termina altra sopra la porta. Il primo tempo termina sullo 0-0 tra Vicenza e Pescara con i padroni di casa che sono andati più volte vicino al vantaggio mentre i biancazzurri restano a guardare.

Nella ripresa Grassadonia usufruisce del primo cambio: dentro Maistro per Busellato. Anche Di Carlo utilizza due sostituzioni: dentro Nalini e Vandeputte per Zonta e Giacomelli ma al 59’ il Lanerossi Vicenza passa in vantaggio: calcio d’angolo battuto corto, Beruatto fa partire un cross per Meggiorini che di testa batte Fiorillo e gonfia la rete: 1-0. Al 74’ altri cambi per i biancazzurri: dentro Galano e Nzita per Bellanova e Masciangelo. Poco dopo il Vicenza va vicino al raddoppio: Agazzi serve dal limite dell’area Rigoni con quest’ultimo che calcia a giro ma Fiorillo blocca con entrambe le mani. All’80’ altro corner per i biancorossi: Sorensen allontana la sfera, Agazzi recupera dal limite e calcia con il destro, Fiorillo blocca in due tempi. Al 92’ arriva la prima e unica occasione per gli ospiti: Sorensen serve Dessena va da Vokic che serve nuovamente l’ex centrocampista del Brescia, entra in area e calcia debolmente contro Grandi che para senza problemi. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Illuzzi della sezione di Molfetta fischia 3 volte: il Vicenza gioca, segna, vince e porta a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza e sale a 38 punti in classifica mentre il Pescara resta a guardare senza nemmeno vincere un contrasto, cercare limpide occasioni e la retrocessione in Serie C è sempre più vicina.

TABELLINO

VICENZA-PESCARA 1-0

MARCATORI: 59’ Meggiorini (V)

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Zonta (56’Nalini), Rigoni (90’Pasini), Agazzi; Giacomelli (56’Vandeputte); Meggiorni, Lanzafame (76’Pontisso); All. Di Carlo

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth (86’Oemonga), Drudi, Sorensen; Bellanova (74’ Galano), Dessena, Memushaj, Busellato (53’Maistro), Masciangelo (74’Nzita); Giannetti (85’Vokic); Ceter; All. Grassadonia

AMMONITI: Rigoni (V), Agazzi (V), Nalini (V), Sorensen (P), Dessena (P)

ESPULSI:

ARBITRO: Illuzzi della sezione di Molfetta