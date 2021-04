Il Pescara crede ancora nella salvezza: battuto il Pisa per 3-1

Dopo oltre 5 mesi il Pescara torna a far punti allo Stadio Adriatico, vincendo con un’ottima prestazione contro il Pisa del pescarese Luca D’angelo per 3-1. Il Delfino conquista 3 punti importantissimi, portandosi a 26 punti ma comunque penultimo in classifica, a -2 dall’Ascoli, che ha perso al Marulla contro il Cosenza (2-1) e -4 dai play-out zona occupata dalla Reggiana, a quota 30 punti.

LA PARTITA: Grassadonia cambia modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-3 e con molti infortunati. Davanti al portiere Fiorillo ci sono Sorensen e Scognamiglio come centrali e Bellanova-Masciangelo terzini, a centrocampo confermato Dessena con Busellato e Maistro mentre il tridente offensivo è composto da Galano, Odgaard e Capone. D’Angelo schiera il 4-3-1-2 con Gori tra i pali, difesa composta da Belli, Benedetti, De Vitis e Beghetto, a centrocampo Gucher, Quaini e Mazzitelli mentre Masura trequartista alle spalle della coppia d’attacco Marconi e Palombi. Arbitra Pasqua della sezione di Nocera Inferiore.

La prima occasione della gara arriva al’8’ per il Pescara: cross di Masciangelo, pallone in area di rigore deviato da Benedetti, Gori blocca a terra. Al 15’ occasione per il Pisa: corner battuto da Marsura, ci prova Mazzitelli in area ma Fiorillo smanaccia e manda la sfera fuori. Altro corner battuto dagli ospiti ma questa volta ci prova Palombi di testa che manda la palla sul fondo. Al 25’ Masciangelo fa partire un traversone per Dessena che controlla ma scivola al momento della conclusione. Tre minuti dopo ghiotta chance per i biancazzurri per portarsi in vantaggio: Galano apre bene per Odgaard con un filtrante, il danese calcia incrociando troppo il destro e la sfera termina sul fondo. Al 41’ il Pescara passa in vantaggio: lancio di Busellato a cercare Odgaard, il danese controlla entra in area e serve Galano che calcia di prima intenzione e batte Gori: 1-0. Terzo gol stagionale per l’attaccante pugliese che non segnava dalla partita interna contro il Monza. Dopo due minuti di recupero si va al riposo con la squadra di Grassadonia in vantaggio.

Prima dell’inizio della ripresa D’Angelo effettua un cambio: dentro Caracciolo al posto di De Vitis. Al 63’ primo cambio per Grassadonia: dentro Machin al posto di Maistro ed un minuto dopo il Pescara potrebbe chiudere la partita: ripartenza dei biancazzurri con Machin che serve Capone, l’attaccante entra in area si ferma e serve il pallone a Machin, controllo e calcia a giro con il sinistro ma la sfera termina fuori. Al 73’ altra chance per i biancazzurri: Odgaard allarga sulla sinistra per Capone, l’attaccante scuola Atalanta calcia a giro sul primo palo ma Gori si stende ed evita il gol del k.o. Altro cambio per i padroni di casa: fuori Capone e Galano per Ceter e Volta, con quest’ultimo al debutto con la maglia biancazzurra. All’87’ Ceter e Odgaard addomesticano per Busellato, sinistro dal limite, vola Gori ma la rete del 2-0 arriva 3 minuti dopo con Josè Machin che prima tenta di filtrare il pallone in area poi calcia a botta sicura e batte Gori. Pasqua assegna sei minuti di recupero e succede di tutto: il Pisa accorcia le distanze, da corner, con Marconi. Al 95’ ultimo cambio per il Pescara: dentro Giannetti per Odgaard e al 97’ ripartenza degli abruzzesi con Ceter che libera in area Busellato e tutto solo batte Gori: 3-1. Per il Delfino ci saranno due trasferte difficili: la prima lunedì alle ore 15:00 contro il Monza mentre la seconda sabato allo stadio Rigamonti contro il Brescia alle ore 14:00.

TABELLINO

PESCARA-PISA 3-1

MARCATORI: 41’ Galano (PE), 90’ Machin (PE), 93’ Marconi (PI), 96’ Busellato (PE)

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Dessena, Maistro (63’ Machin); Galano (78’ Volta), Capone (78’ Ceter), Odgaard (95’ Giannetti); All. Grassadonia

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli (56’Biridelli), Benedetti, De Vitis (46’ Caracciolo), Beghetto; Gucher (84’ Pisano); Quaini (74’Sibilli), Mazzitelli; Marsura; Marconi, Palombi (56’ Vido); All. D’Angelo

AMMONITI: Masciangelo (PE), Ceter (PE), Benedetti (PI), De Vitis (PI), Sibilli (PI)

ESPULSI:

ARBITRO: Pasqua della sezione di Nocera Inferiore