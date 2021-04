Pescara, gli anticipi e posticipi della 15° e 16° giornata di Serie B

La Lega di Serie B ha varato le date e orari per la 15° e 16° giornata del campionato. Il Pescara, dopo la doppia trasferta in terra lombarda contro Monza (1-1 nel giorno di Pasquetta) e Brescia (gara in programma sabato alle ore 14:00 allo stadio Rigamonti) affronterà sabato 17 aprile, allo stadio Adriatico, l'Entella di Vivarini, gara da non sbagliare per i biancazzurri in ottica salvezza per poi tornare in campo per un altro scontro-salvezza, questa volta nel turno infrasettimanale, martedì 20 aprile alle ore 19:00 allo stadio Marulla contro il Cosenza di Occhiuzzi.

ANTICIPI E POSTICIPI

15° GIORNATA GIRONE DI RITORNO SERIE B

Venerdì 16 aprile 2021

ore 21.00 SPAL – ASCOLI

Sabato 17 aprile 2021

ore 14.00 EMPOLI – BRESCIA

ore 14.00 L.R. VICENZA – LECCE

ore 14.00 MONZA – CREMONESE

ore 14.00 PESCARA – V. ENTELLA

ore 14.00 PISA – COSENZA

ore 14.00 REGGINA – REGGIANA

ore 14.00 SALERNITANA - VENEZIA

ore 16.00 CITTADELLA – CHIEVOVERONA

ore 18.00 PORDENONE – FROSINONE

16° GIORNATA GIRONE DI RITORNO SERIE B

Martedì 20 aprile 2021

ore 15.00 SALERNITANA – MONZA

ore 17.00 ASCOLI – EMPOLI

ore 19.00 BRESCIA – SPAL

ore 19.00 COSENZA – PESCARA

ore 19.00 CREMONESE – REGGINA

ore 19.00 FROSINONE – PISA

ore 19.00 LECCE – CITTADELLA

ore 19.00 REGGIANA – PORDENONE

ore 19.00 VENEZIA – CHIEVOVERONA

ore 19.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA